شنين: رئاسيات 12 ديسمبر أعادت حيوية الديبلوماسية الجزائرية

وقال شنين خلال كلمة ألقاها على هامش مؤتمر واغادوغو الـ 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي إن الإنتخابات الرئاسية أدت إلى عودة الجزائر لديناميكيتها الديبلوماسية القائمة على قواعد احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.

من جهة أخرى شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على وفاء وثبات الجزائر من القضية الفلسطينة على مبدأ الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

واعتبر شنين أن ما سمي بصفقة القرن يُعد نسخة منقحة من أطروحات أحزاب الكيان الصهيوني، معتبرا أنها لا تلبي إطلاقا الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المنهوبة.

وفي سياق آخر، أشاد رئيس الغرفة التشريعية السفلى، بمساعي ومجهودات الجزائر المبذولة لمرافقة الأشقاء الليبيين بهدف توفير شروط عقد حوار وطني يُنهي الأزمة القائمة.