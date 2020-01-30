شنين: رئاسيات 12 ديسمبر أعادت حيوية الديبلوماسية الجزائرية

الأولىالمجتمع
عن وافي مهاجري 2٬094

وقال شنين خلال كلمة ألقاها على هامش مؤتمر واغادوغو الـ 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي  إن الإنتخابات الرئاسية أدت إلى عودة الجزائر لديناميكيتها  الديبلوماسية القائمة على قواعد احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير. 

من جهة أخرى شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على وفاء وثبات الجزائر من القضية الفلسطينة  على مبدأ الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

واعتبر شنين أن ما سمي بصفقة القرن يُعد نسخة منقحة من أطروحات أحزاب الكيان الصهيوني، معتبرا أنها لا تلبي إطلاقا الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المنهوبة.

وفي سياق آخر، أشاد رئيس الغرفة التشريعية السفلى، بمساعي ومجهودات الجزائر المبذولة لمرافقة الأشقاء الليبيين بهدف توفير شروط عقد حوار وطني يُنهي الأزمة القائمة.

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