شنين: تعديل الدستور هو مشروع متكامل شامل وفق مكونات شعبنا وخصوصياته

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين: “لقد صوتنا على مشروع قانون تعديل الدستور الذي يطمح من خلاله الشعب لبناء المجتمع الديموقراطي الجديد”.

جاء هذا بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور اليوم الخميس.

وأضاف شنين، أن مشروع تعديل الدستور هو مشروع متكامل شامل وفق مكونات شعبنا وخصوصياته، التنوع فيها عامل غنى وثراء وليس عاملا للتفرقة.

وأكد أن تصويت المجلس الشعبي الوطني، هو تأكيد وقناعة على حق الشعب في الاختيار والذي تعهد رئيس الجمهورية بأن يكون أولوية أولوياته.

وقال أيضا:”نحن كلنا ثقة في شعبنا الذي احتضن ثورة اول نوفمبر 1954 وحراك 22 فبراير الذي غير الموازين و أوقف المهازل.

وأوضح شنين أن الشعب الجزائري يعرف من يعمل على تجميع الجزائريين ووحدتهم و ينبذ الفرقة والتطرف والتخوين.

من جهته ثمن شنين إلتزام رئيس الجمهورية بوعده بإجراء إستفتاء الدستور في العام الأول من عهدته و رغم الأزمة الصحية وتداعياتها.

كما شكر شنين النواب الذي اثبتوا انهم وطنيون جمهوريون يتعاملون بمنتهى الانسجام مع باقي مؤسسات الدولة.