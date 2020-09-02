شنين: الدستور يتضمن المقترحات المُتفق عليها وأول نوفمبر ميلاد لصفحة جديدة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين،أن “مضمون الدستور سيتضمن المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين وسيساهم في النقاش الوطني”.

وقال شنين، اليوم الأربعاء خلال إفتتاح الدورة البرلمانية العدية 2020-2021، “الدورة البرلمانية الحالية ستتضمن مشاريع قوانين تتضمن التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري”.

مشيرا في السياق ذاته “نتطلع كممثلين وطنيين للشعب الجزائري لإرساء قواعد الجمهورية الجزائرية جديدة من خلال المشاركة الفعالة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور”.

وأوضح أن إختيار رئيس الجمهورية لتاريخ الاول نوفمبر لإجراء الإستفتاء هو تاريخ مجد وعزة للشعب الجزائري.

وقال شنين “اول نوفمبر سيكون تاريخ ميلاد لصفحة جديدة”.

واضاف شنين أنه “لا يمكن الحديث عن الدستور دون الإعتراف بفضل الجيش الوطني الذين يسعون لضمان كل الظروف الملائمة”.

واكد شنين قائلا ” لا يراودنا الشك ان مضمون الدستور سيتضمن المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين وكل من ساهم في النقاش الوطني”.

واكد رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا “سوف يساهم البرلمان من خلال وظائفه التشريعية والرقبية في بناء الإقتصاد الجديد”.