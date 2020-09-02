شنين: اختيار رئيس الجمهورية أول نوفمبر كتاريخ للاستفتاء حول الدستور يؤكد الارتباط بتاريخ ومجد وعزة الشعب الجزائري

🔴🔴#يحد افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2020-2021

#شنين: اختيار #رئيس_الجمهورية أول نوفمبر كتاريخ للاستفتاء حول الدستور يؤكد الارتباط بتاريخ ومجد وعزة الشعب الجزائري

شنين: أول نوفمبر ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة و تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين

شنين : رئيس الجمهورية اعتمد رؤية جديدة في التعامل مع القضايا الوطنية من خلال خطاب المكاشفة والمصارحة مع المواطنين

شنين: لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون الاعتراف بفضل الجيش الشعبي الوطني

شنين: يقدم إطارات الجيش يقدمون أروع الأمثلة في الانضباط والالتزام في كل الظروف لحماية أمن الوطن والمواطن

شنين: نتطلع كممثلين وطنيين للشعب الجزائري في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور

شنين: لا يراودنا الشك ان مضمون الدستور سيتضمن المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين وكل من ساهم في النقاش الوطني

شنين: لا يمكن ان ننتصر دون جبهة داخلية متماسكة هي وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية قابلة لمواجهة التحديات

شنين: ستتضمن دورتنا البرلمانية مشاريع قوانين تستجيب للتحولات التي يعرفها مجتمعنا

شنين: سوف يساهم البرلمان من خلال ووظائفه التشريعية والرقابية في بناء الاقتصاد الجديد