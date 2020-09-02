شنين: اختيار رئيس الجمهورية أول نوفمبر كتاريخ للاستفتاء حول الدستور يؤكد الارتباط بتاريخ ومجد وعزة الشعب الجزائري
🔴🔴#يحد افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2020-2021
#شنين: اختيار #رئيس_الجمهورية أول نوفمبر كتاريخ للاستفتاء حول الدستور يؤكد الارتباط بتاريخ ومجد وعزة الشعب الجزائري
شنين: أول نوفمبر ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة و تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين
شنين : رئيس الجمهورية اعتمد رؤية جديدة في التعامل مع القضايا الوطنية من خلال خطاب المكاشفة والمصارحة مع المواطنين
شنين: لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون الاعتراف بفضل الجيش الشعبي الوطني
شنين: يقدم إطارات الجيش يقدمون أروع الأمثلة في الانضباط والالتزام في كل الظروف لحماية أمن الوطن والمواطن
شنين: نتطلع كممثلين وطنيين للشعب الجزائري في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور
شنين: لا يراودنا الشك ان مضمون الدستور سيتضمن المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين وكل من ساهم في النقاش الوطني
شنين: لا يمكن ان ننتصر دون جبهة داخلية متماسكة هي وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية قابلة لمواجهة التحديات
شنين: ستتضمن دورتنا البرلمانية مشاريع قوانين تستجيب للتحولات التي يعرفها مجتمعنا
شنين: سوف يساهم البرلمان من خلال ووظائفه التشريعية والرقابية في بناء الاقتصاد الجديد