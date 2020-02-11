شنين:”مخطط الحكومة يسعى إلى استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم”

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن مخطط الحكومة يحمل أولويات أخلقة الحياة العامة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم، بالإضافة إلى استقلال العدالة.

أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني في جلسة عرض مخطط الحكومة، أن الانتخابات الرئاسية كانت الطريق الأسلم لمعالجة الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد، وأن النواب كانوا من المدافعين عن هذا الخيار، مؤكدا أن بعث الحوار الشامل من قبل الرئيس عبد المجيد تبون دون إقصاء ستنعكس مخرجاته على الإصلاحات الدستورية والاقتصادية.

ونوه شنين أن الجزائر الجديدة تحتم علينا عدم تجاوز واقع الخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الايجابي معها، خصوصا وأن تمر بعهد المكاشفة والشفافية ومصارحة الشعب بالحقائق والإمكانيات المتوفرة بعيدا عن الشعبوية الزائفة.

كما جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، دعمه لتوجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من خلال عودة الجزائر القوية للمحافل الدولية كرقم فاعل في الساحة العالمية.