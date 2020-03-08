شنقريحة يهنئ المستخدمات العسكريات والمدنيات بمناسبة عيد المراة

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، تهانيه الحارة، إلى كافة المستخدمات العسكريات والمدنيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وجاء في رسالة التهنئة: “يطيب لي أن أتوجه إلى كافة المستخدمات بكل فئاتهن، العسكريات والمدنيات التابعات للجيش الوطني الشعبي ومن خلالهن إلى عائلاتهن وأقاربهن بأصدق التهاني وبموفور الصحة والسعادة والرفاه”.

وأضاف شنقريحة: “فعلاوة على الاحتفالات والطابع الرمزي المرتبط بهذا الحدث، يعتبر هذا اليوم مناسبة للاعتراف بالانجازات المحققة من طرف المرأة في تشييد اللأمم”.

وتابع اللواء: “كذلك هو الشأن بالنسبة للمرأة الجزائرية التي ما فتأت تبرهن للعالم بأسره، بكفاحها المستمر والتزامها المستميت عبر كافة الصراعات والأزمات التي مرت بها الجزائر، على خطى الشهيدات المجيدات لثورتنا التحريرية الوطنية المظفرة”.