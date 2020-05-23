شنقريحة يهنئ أفراد الجيش بحلول عيد الفطر المبارك

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، تهانيه إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين للجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في تهنئة اللواء “بمناسبة استعداد بلادنا الغالية، على غرار بلدان الأمة الإسلامية جمعاء، للإحتفال بعيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أتقدم لكم أنتم مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأحر التهاني وأطيب الأماني، ولعائلاتكم بموفور الصحة والهناء، راجيا من المولى العلي القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.