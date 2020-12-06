شنقريحة ينافس محمد السادس في المغرب

بقلم: وداد الحاج

تظهر صورة الفريق سعيد شنقريحة في وسائل الإعلام المغربية أكثر من صورة الملك محمد السادس ،و رئيس حكومته سعدالدين العثماني،فالرجل بات هاجسا للجميع في المملكة العلوية،بالتأكيد ليس الأمر حبا في الرجل و إنما في سياق حرب نفسية تسوق لصورة الجيش الذي لايقهر و القادر على استهداف أي نقطة في الجزائر،و القضاء على جنود البوليزاريو وووو.

لم يجد أشقاؤنا في المغرب الأقصى سوى النيل من قائد أركان الجيش الجزائري ،لأن من أوعز بهذه الحملة يعرف جيدا ماهي قناعات الرجل عندما كان قائدا عسكريا غرب الجزائر وفي جنوبها محاذية لحدود المملكة و عارفا بما تتطلبه الهواجس الأمنية عبر حدودنا الغربية

نفس الجهة التي تسير الحرب النفسية ضد الجزائر وجيشها هي نفسها التي كانت تقف وراء الاستغلال الاعلامي لفتنة غرداية و الترويج لفيديوهات مزورة تبين قيام أفراد من مصالح الأمن بالزي الرسمي بنهب محلات و إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين و تبين فيما بعد أنها مفبركة و أنها اساسا تتعلق بمظاهرات شعبية لاخوتنا المغاربة الثائرين في وجه الظلم المخزني والقهر الاجتماعي المتنامي .

لا يخفى ان المخابرات المغربية تستعين في حملتها بخبراء صهاينة مسلحين بتقنيات حديثة في التجسس على الأفراد وفي تسيير الحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لا أحد يريد أن ينسى تصريحات الارهابي “شلومو غازيت” القائد الأسبق للموساد و الذي كشف ما يسمى “وحدة العصافير” التي تضم عناصر من الموساد والشاباك الذين تم زرعهم حول فندق الدار البيضاء أين عقدت قمة جامعة الدول العربية في سبتمبر 1965، وذاك من أجل تسجيل محادثات القادة العرب في الجلسة السرية حيث تناولوا مسألة استعدادهم للحرب مع الكيان الصهيوني. أين تحصل الجواسيس الصهاينة على طابق كامل في الفندق و حدث ما حدث بعدها.

شارك البلدين في مؤتمر وارسو فبراير 2019، كما أعلنت القناة 13 في الكيان الصهيوني أن رئيس الوزراء المجرم بنيامين نتنياهو إلتقى سرًا بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناقشا عن تطبيع العلاقات والملف الإيراني انتشرت شائعات وشكوك حول محاولة المغرب تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، إلا أن احتجاجات في المغرب أحبطتها.

في جانفي 2020، اشترت المغرب ثلاث طائرات دون طيار إسرائيلية بقيمة 48 مليون دولار. كما أثارت حادثة شراء المغرب 70 حافلة إسرائيلية مستعملة عبر إيطاليا الجدل في المغرب في فبراير 2020.

هي معطيات تضعنا جميعا في صورة الوضع الحالي للعلاقات بين المغرب و الكيان الصهيوني ،حيث ينتشر عشرات الخبراء الصهاينة في قطاعات كثيرة من المال والاقتصاد و الزراعة و الاتصالات و بطبيعة الحال عبر الأجهزة الامنية المختلفة أين يشرف الصهاينة على دورات تكوينية في استعمال التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات و مراقبة الإقليم ،و التجسس عبر الحدود وليس حادثة ثكنة جرادة ببعيدة عن الأذهان وهي المتواجدة بقرب الحدود الجزائرية بمسافة لا تزيد عن 30 كلم .

و لنعرف حجم الخبث الذي يميز أداء الأجهزة الأمنية المغربية أنصح بالإطلاع على مضمون مقال للإعلامي عبد الحميد عثماني المنشور في يومية الشروق اليومي بتاريخ 29/08/2015 و الذي يتحدث عن مضمون وثيقة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب الإقليمي “المخابرات”، أو ما يعرف في المغرب “دي.أس.تي”، مؤرخة في 17 ‪/ 06 ‪/ 2015، عن مخطط أمني استخباراتي لاستهداف الجزائر‪ بعمليات تخريبية، واستهداف ثكنات عسكرية وتدمير منشآت حساسة. عبر تجنيد عملاء ليبيين.