شنقريحة يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين سامين في الإمارات

واصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، لليوم الثاني زيارته إلى الإمارات، حيث التقى عددا من المسؤولين السامين بأبو ظبي.

واستُقبل شنقريحة، من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومحمد أحمد البواردي كاتب الدولة لشؤون الدفاع واللواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات، وعن الجانب الجزائري سفير الجزائر بأبوظبي والوفد المرافق للسيد اللواء.

اللقاء كان فرصة أبلغ فيها السيد اللّواء تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتمنياته للشعب الإماراتي الشقيق مزيدا من التطور والرقي وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين.