شنقريحة: علينا تحويل أزمة كورونا إلى فرصة حقيقية وإعادة النظر في الكثير من الأمور

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنڨريحة، على ضرورة تحويل أزمة كورونا إلى فرصة حقيقية، من خلال إعادة النظر في الكثير من الأمور وفي العديد من المجالات.

وقد أشرف شنقريحة على فعاليات ندوة بعنوان “الصمود في مواجهة جائحة كوفيد-19″، بالمدرسة العليا الحربية بتمنفوست.

وحضر الندوة كل من وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، وقائد الناحية العسكرية الأولى، وقادة القوات ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وبأركان الجيش الوطني الشعبي ومديرين مركزيين.

كما حضر الندوة، إطارات سامية من مختلف الدوائر الوزارية، ومن الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.

واستهلت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ترحما على أرواح ضحايا فيروس كورونا.