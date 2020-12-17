شمس الدين بكوش يصاب ويغيب عن مواجهة المغرب

سيغيب شمس الدين بكوش، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 عاما، رسميا، عن مواجهة منتخب المغرب المقررة الجمعة، لحساب دورة شمال إفريقيا لذات الفئة.

وقال بيان للإتحاد الجزائري لكرة القدم، “بعد تعرض شمس الدين بخوش للإصابة في المباراة الأولى لمنتخبنا ضد تونس، الثلاثاء ، سيغيب شمس الدين بكوش عن المباراة المقبلة المقررة يوم الجمعة “.

وأضاف “أنه سيتم تشخيص حالة لاعب شباب بلوزداد في الساعات القليلة المقبلة حيث سيتم تحديد إكماله البطولة أولا”.

وأُجبر شمس الدين بكوش على مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء، حيث عانى من إصابة في الركبة، استدعت خضوعه للتصوير بالرنين المغناطيسي في مؤسسة متخصصة.

وتقرر نقل مباراة الجزائر والمغرب نُقلت من ملعب “المنزه” إلى ميدان “الشاذلي زويتن”، وذلك بعد حديث عن رداءة البساط الطبيعي لملعب “المنزه”.