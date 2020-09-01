* 6 ملفات ثقيلة قد تحمل مفاجآت

كشفت مصادر قضائية من المحكمة العليا أن المستشارين المحققين في ملفات الفساد باشر نهار أول أمس فتح ملفات وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب وزوجته والمدعو بجاوي خلال التي تعود إلى سنة 2010 ، حيث وبأمر من وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي تم فتح 06 ملفات والتي سبق وأن أصدر بشأنها الوزير أمرا بالقبض في حق شكيب خليل الذي لما كان يشغل نائبا عاما للعاصمة خلال شهر أوت من سنة 2013 وفر شكيب خليل آنذاك نحو أوربا تم أمريكا بحكم أنه يحوز الجنسية الأمريكية قبل أن يستفيد من إفراغ الأمر بالقبض من طرف وزير العدل ويدخل شكيب خليل أرض الوطن عبر مطار أحمد بن بلة بوهران واستقبل بالبساط الأحمر ، وراح يطوف بالزوايا لشراء صكوك البراءة قبل أن يفر من جديد بعد انطلاق الحراك الشعبي.

هذا وحسب مصادر مقربة من المحكمة العليا فإن شكيب خليل يواجه 14 تهمة جنائية في 06 ملفات الأولى تخص شركة “أن أن سي لافالان ” وأخرى مع شركات “بروان أند روث كوندور “”بي ارسي “، شركة “إيني الايطالية ” “شركة سابيام ” وهي فرع من إيني ، بالإضافة إلى ملف سوناطراك ، وتبلغ قيمة فضائح شكيب خليل والصفقات المبرمة ال200 مليون دولار ، في حين تبلغ الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية ملايين الدولارات منها 250 مليون دولار خسائر شركة سوناطراك لوحدها ، هذا ويواجه شكيب خليل وزوجته تهم قبول مزايا غير مستحقة عمدا ، من خلال إبرام صفقات بالتراضي ، منح امتيازات غير مبررة للغير ،إبرام صفقات مخالفة للتشريع ،تبديد أموال عمومية ،سوء استغلال الوظيفة ،تبيض الأموال الناتجة عن الفساد ،حيازة أموال ناتجة عن عمليات إجرامية….، هذا ومن المنتظر إصدار أمر دولي بالقبض ضد شكيب خليل وزوجته المتواجدين بأمريكا وتوقيف شركائهم ، بالإضافة إلى إعادة النظر في ملفات سوناطراك 1و2و3 لظهور حقائق جديدة.

محمد بن ترار