شكوى من الإقصاء من رحلات الإجلاء

أمين بن لزرق

ناشدت مجموعة من أبناء الجالیة الجزائریة المقیمة بإیطالیا ،رئیس الجمھوریة لأجل تخصيص رحلات خاصة لإجلائهم في أقرب وقت نظرا لظروفهم الصعبة التي يمرون بها منذ تفشي وباء كورونا..

وفي رسالة موجهة لرئيس الجمهورية استلمت الوسط نسخة منها، رفع أبناء الجالية المقيمة بإيطاليا نداء مستعجلا طالبوا من خلاله ضرورة فتح الحدود لأبناء الجزائر بالخارج أینما كانوا عامة ،و خاصة لأبناء الجالیة بإیطالیا، وقالوا في الرسالة : “نحن نعاني التھمیش والإقصاء من حقنا في رحلات الإجلاء،كون أن حزمة رحلات شركة الخطوط الجویة جانفي شملت رحلات من كل الدول المجاورة فرنسا و 31 الأخیرة والتي ستستمر إلى غایة اسبانیا وألمانیا …”،وأضافت الرسالة: ” نناشدك سیدي الرئیس في إعادة النظر في تقسیم حِزم الرحلات ، و إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بین أبناء الجالیة في ھذه الفترة العصیبة من انتشار الوباء. “وتابع المعنيون كلامهم بالقول” ننقل لكم سیدي الرئیس انشغالا آخر لجالیتنا في إیطالیا وھو مطلب فتح الحدود أمام الجزائریین كلھم بشكل كامل في أقرب الآجال،و نطلب منكم السماع لصوت الجالیة الجزائریة في إیطالیا المھمشة تماما، طرقنا جمیع الأبواب وبقي باب سیادتكم”،وختم ابناء الجالية المقيمة في إيكاليا رسالتهم قائلين ” نتمنى أن تسمعوا یلیھا إعلان “ فتح الحدود” نداءنا وأن یأخذ بعین الاعتبار و إعلان رحلات من إیطالیا ومن جھتنا نتعھد بالإلتزام بكافة الإجراءات الصحیة اللازمة.”