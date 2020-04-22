شريف عماري: مخزون بـ18 مليون قنطار من الخضر والفواكه.. ولاداعي للهلع واللهفة

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية شريف عماري أن الجزائر ستنتج أزيد من 18 مليون قنطار من الخضر والفواكه طيلة شهر رمضان وهو ما يجعل السوق الجزائرية خلال الشهر الفضيل تتوفر على كل المنتجات بدون أي نقص.

وأكد عماري خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش اجتماعه مع وزير التجارة كمال رزيق من أجل ضبط الأسواق أن كل المنتجات سواء من الخضر أو الفواكه واللحوم الحمراء و البيضاء ستكون متوفرة فلا داعي للخوف والهلع.