شركة تركية تنصب على سلطات وهران

*السلطات باشرت عملية فسخ العقد والشركة تتهم

باشرت مديرية السكن والتعمير لولاية وهران إجراءات فسخ العقد مع المؤسسة التركية التي تم تكليفها بترميم فندق شاطوناف بسيدي الهواري لتكون مجمع بلدي منذ 3 سنوات وخصص لها غلاف مالي يقدر ب200 مليار سنتيم.

مشروع ترميم فندق شاطوناف وتحوله إلى مجمع بلدي حلم السلطات منذ 30 سنة حيث تم إقامة كل الإجراءات لإتمامه ،بداية من تهيئة ساحة أول نوفمبر واستحداث ممر مباشر من البلدية القديمة إليه وتم صرف أموال طائلة قبل تحويل المشروع إلى شركة تركية التي تم التعاقد معها سنة 2017 من قبل مدير التعمير والسكن التي أوكل لها الأمر من أجل ترميم فندق شاطوناف وتحويله إلى مجمع بلدي لوهران ورمزا للمدينة مقابل مبلغ مالي يقدر ب200 مليار سنتيم وهو ما ينطلق إلى اليوم ما يجعل السلطات تقرر فسخ العقد.

من جهته كشف ممثل الشركة التركية أن العراقيل الكثيرة وراء عدم تمكن الشركة التركية من تجسيد المشروع وأن سلطات وهران هي من تتحمل مسؤولية التأخر ، وأمام هذا وذاك يبقى المواطن الوهراني يعيش بين الإدارات المتباعدة لإتمام وثائق ملفاته الإدارية ، عوض أن يتجه إلى مجمع واحد.

محمد بن ترار