شركات الطيران تلتزم بإرجاع المبالغ المالية الخاصة برحلات العمرة الملغاة

صرح محمد لفقيه صاحب وكالة السفر “Eclair travel” ، اليوم الاربعاء، لموقع جريدة الوسط أن المديرية العامة للديوان الوطني للحج والعمرة التزمت بإرجاع المبالغ الخاصة بالرحلات التي تم الغاؤها بسبب فيروس كورونا وفقا للإجراءات المعمول بها وطبقا للعقود المبرمة مع وكالات السياحة والأسفار.

واستحسن لفقيه مبادرة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة بإشرافه على لقاء بمقر الديوان بالقبة حضرته جميع شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين – الخطوط الجوية الجزائرية ، الخطوط الجوية السعودية ، الخطوط التركية ، الخطوط الأردنية ، الخطوط المصرية والخطوط التونسية خصص لمناقشة مستجدات الإجراء الخاص بتعليق رحلات العمرة المتخذ من طرف السلطات السعودية في إطار الإجراءات المتعلقة بمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى البقاع المقدسة .