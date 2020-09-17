شرفي: كل المندوبيات جاهزة لتنظيم الإستفتاء

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أنه سيتم الشروع في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الأحد المقبل.

وأضاف شرفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن كل المندوبيات جاهزة لتنظيم الإستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.

وأكد أن كلمة الفصل تبقى للمواطن لتجسيد دولة القانون، مشددا على أهمية تعميق الديموقراطية الدستورية وترقية الإنتخابات.

وذلك باقناع المواطن بضرورة ممارسة واجبه الإنتخابي للمساهمة في بناء دولة الحق والعدل التي سيستفيد منها في آخر المطاف.

للإشارة، فإن الإستفتاء الشعبي يسبقه تحضير لوجستيكي على مستوى مراكز الإقتراع تحت إشراف مؤطرين وحضور السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لضمان شفافية الإقتراع.