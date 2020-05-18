شرعنا في قراءة نقدية لمنظومة المشروع الدستوري

تسلم تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار نسخة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور 2020 وذلك في إطار إشراك منظمات المجتمع المدني والتنظيمات الطلابية لإثراء هاته المسودة.

قال عبد الوهاب بن مرزوق عضو المكتب الوطني المكلف بالبيداغوجيا في التنظيم الطلابي تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط” أنهم انطلقوا في تشكيل ورشات ولائية على مستوى كل مكتب ولائي من ولايات الوطن للمساهمة في تحليل وإثراء الدستور بالاستعانة بأساتذة وباحثين من عدة جامعات متخصصين في المجال الدستوري والسياسي ثم تختتم هاته الورشات المحلية بورشة وطنية تجمع من خلالها كل التوصيات والاقتراحات التي رفعت إلى اللجنة الوطنية القانونية لترتيبها وتلخيصها ثم إلقائها عبر طريقة التحاور الإلكترونية عن بعد عبر برنامج زوم .

وقال بن مرزوق أن الهدف الرئيسي من النقاش هو الوصول إلى قراءة متعددة التخصصات قراءة تفكيكية ونقدية لمنظومة المشروع الدستوري ومدى تطبيقه وتطابقه مع السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي لمجتمعنا بكل أبعاده ومجالاته، معتبرا أن الدستور هو أسمى القوانين في الدولة ومصدر التشريع الأول حيث يبين شكل الدولة نظام حكمها حقوق وحريات الأفراد ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة بينها ، كما يبين الآليات المقررة لتحقيق سموه على باقي النصوص القانونية الأخرى ، مؤكدا الجزائر منذ الإستقلال 10 مناسبات عدل فيها الدستور بين تعديله جزئيا أو استحداث دستور جديد.

من جهة ثانية يتطلع تنظيم الطلبة الأحرارهذه المرة حسب نفس المتحدث أن يؤسس لدستور دائم يستفيد المؤسس الدستوري في صياغته من التجربة الدستورية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال دون إغفال التطور الذي عرفته دساتير الدول الديمقراطية الأمر الذي من شأنه أن يبعد صفة دستور الأزمة عن النص الدستوري الجزائري التي لازمته منذ 1962، مضيفا في ذات الصدد أن أسمى قانون في الدولة طرح على ورشة الإصلاح والتعديل والتي كلفت بها لجنة صياغة الدستور برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة عضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة ، حيث طبقت في الصياغة تطلعات الشعب ،كاملة غير منقوصة عبر 07 سبعة محاور كبرى تحدد أنماط الحوكمة المنتظرة، ومن خلاله تكفل حقوق وحريات الأفراد وضمان حرية التعبير وحرية الصحافة دون المساس بالغير، ناهيك عن أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد عبر مقترحات إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة، مؤكدا أن التعديل الذي يكرس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.، يمر عبر إصلاح معمق عبر إعادة الاعتبار للبرلمان هذا الأخير الذي يجب أن يكون له دور الرقابة على أعمال الحكومة، دون نسيان استقلالية عمل القضاء في كنف المساواة بين الأفراد أمام ميزان العدالة،مع التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات عبر إعطاء سند دستوري للسلطة المستقلة للانتخابات.

أحمد بالحاج