شرطة سيدي بلعباس تحضر نفسيا التلاميذ المقبلين على إمتحانات البكالوريا

تحت شعار ” من أجل إمتحانات بدون ضغوط نفسية “، نظمت شرطة سيدي بلعباس زيارة ميدانية إلى عدة مؤسسات تعليمية تم من خلالها تقديم نصائح وإرشادات للتحضير النفساني رفقة أخصائية نفسانية تابعة لمصالح أمن الولاية ، المبادرة التحسيسية شملت عدة ثانويات تم من خلالها تقديم نصائح لفائدة التلاميذ المقبلين على إمتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط في ظروف نفسية عادية، خاصة وأن إمتحانات السنة الجارية تأتي في ظروف إستثنائية جراء تفشي جائحة كوفيد-19 .

المبادرة تندرج في إطار الدعم النفسي لفائدة التلاميذ المقبلين على إمتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، حيث قدمت لهم عدة نصائح وتوجيهات متعلقة بكيفية مراجعة الدروس خاصة مع إقتراب موعد الإمتحانات، الأخصائية النفسانية تطرقت في حديثها إلى عدة جوانب متعلقة بكيفية تطبيق منهجية سليمة الهدف منها مراجعة الدروس بطريقة ممنهجة ومنتظمة وبعيدة عن الضغط النفسي الذي عادة ما ينجر عنه نتائج عكسية، التلاميذ من جهتهم تفاعلوا مع الأخصائية النفسانية و طرحوا عدة أسئلة تخص الجانب المتعلق بكيفية مراجعة الدروس في ظروف نفسية عادية التي أجابت عنها هذه الأخيرة بكل وضوح ، كما تم في نفس السياق عرض عدة نماذج ناجحة في هذا المجال، وفي نفس الإطار تم الإستماع إلى تدخل الأساتذة الذين بادروا من جهتهم إلى تقديم نصائحهم في هذا السياق.

هذه الدروس التوجيهية لقيت إستحسانا كبيرا في الأوساط الدراسية والتعليمية حيث طالب عدة مدراء بتنظيم مبادرات من هذا النوع على مستوى مؤسساتهم التربوية.

م.ب