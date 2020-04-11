شرطة تمنراست تفكك خيوط جمعية أشرار

قامت مصالح أمن ولاية تمنراست ممثلة في الأمن الحضري الثاني من توقيف 04 أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (27 – 32 سنة ) متورطون في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة السرقة باستعمال مركبة في حالة تلبس.

أفاد بيان لخلية الإعلام و الاتصال والعلاقات العامة بمديرية أمن ولاية تمنراست تحصلت يومية “الوسط”على نسخة منه حيثيات القضية تعود إلى دوريات لعناصر الشرطة على مستوى حي تافسيت تمنراست، أين لفت إنتباههم لشخص هذا الأخير يطلب منهم النجدة بعد تعرضه للسرقة بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص على متن مركبة ، و عليه باشرت عناصر الشرطة عمليات البحث و التحري من أجل الوصول إلى الفاعلين ، ليتم توقيف سيارة محل البحث بحي تافسيت ، و بعد عملية المراقبة الإدارية و الأمنية للمركبة ، ضبط بداخلها على مبلغ مالي و هاتف نقال، ليتم تحويلهم إلى مقر الشرطة و فتح تحقيق في القضية أين أكد الضحية أنهم الأشخاص الذين اعتدوا عليه و سلبوه ممتلكاته ، بعد إستكمال إجراءات التحقيق،تم إنجاز ملف قضائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

شيخ مدقن