شراكة نادرة بين غوغل وأبل.. تطبيق ينبه مستخدميه عند الاقتراب من مصابي كورونا

كشفت أبل وغوغل عن شراكة نادرة بينهما لإضافة تقنية إلى هواتفهم الذكية تنبه المستخدمين في حال خالطوا أو اقتربوا من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما كشفت بلومبيرغ.

وقال الموقع إن التطبيق الذي يجب على المستخدمين تحميله من أب ستور أو غوغل بلاي، ستكون لديه القدرة على رصد حوالي ثلث سكان العالم.

تم تصميم هذه التقنية، والمعروفة باسم تتبع الاتصال Contract Tracing، للحد من انتشار الفيروس الجديد من خلال إخبار المستخدمين أن عليهم الالتزام بالحجر الصحي أو عزل أنفسهم بعد الاتصال بفرد مصاب.

وفي منتصف مايو، ستضيف الشركات لهواتف آيفون وأندرويد قدرة تبادل المعلومات لاسلكيًا عبر تطبيقات تديرها سلطات الصحة العامة.

وأضاف الموقع أن هذا يعني أنه إذا جاء اختبار مستخدم ما إيجابيا للفيروس، وأضاف بياناته إلى تطبيق الصحة العامة، سيتم إخطار المستخدمين الذين كانوا على مقربة منه على مدى الأيام القليلة السابقة عبر التطبيق الموجود في هاتفه، وقد تكون هذه الفترة 14 يوما، ولكن يمكن للوكالات الصحية أن تحدد النطاق الزمني.

وقال الموقع إنه في المرحلة الأولى سيكون على المستخدمين تنزيل التطبيق، لكن في مرحلة ثانية والتي ستكون بعد أشهر، سيصبح برنامج تتبع الاتصل يعمل بدون حاجة إلى تنزيل التطبيق.

وقد أودى فيروس كورونا حتى الآن بأكثر من 100 ألف وأصاب 1.63 مليون شخص. ودفع دول العالم إلى إبقاء الملايين في منازلهم، مما أدى إلى ركود الاقتصاد العالمي.