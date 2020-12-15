شدد على التكوين بالنسبة للقضاة الممارسين للتصدي لتطور الجريمة

شدد وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال أشرافه تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة ، على أنه آن الأوان لتكوين قضاة متخصصين وإعطاء أهمية التخصص والرفع من مدة التكوين من ثلاث أشهر حتى عامين لان عهد القاضي المطلع على كل شيئ قد ولى بعدما بين عدم نجاعته خاصة من خلال تطور الجرائم التي بينتها الملفات الضخمة المعالجة مؤخرا .

واكد الوزير على أهمية التكوين بالنسبة للقضاة الممارسين مؤكدا انه مع العمل على إعادة نظر جذرية في سياسة التكوين القضائية التي كانت تتم في خمس أيام ما يعتبر ضياع للوقت لأن التكوين المتواصل لا يجب أن يقل عن 3 أشهر، وذلك لضمان هيئة قضائية متمكنة متسأئلا هل يعقل أن نجلب قاضي من قالمة من أجل تكوين ثلاث أيام …؟ بل يجب عليه أن نعمل برنامج لستة أشهر أو عام أو عامين في إطار التخصص لكي يعطي نتيجة ميداني مشيرا ان عهد القاضي الذي يعرف كل شيء قد انتهى انتهى و يجب أن يكون هناك تخصص ، لانه توجد قضايا تطرح أمام الجهات القضائية تجعل القضاة يتيهون فيها، وكل هذا بسبب المنظومة التكوينية، فالقاضي اليوم يحكم ملف في تخصص وغدا ملف في تخصص آخر ، وخير دليل على ذلك الملفات الضخمة التي عالجتها المحاكم مؤخرا والتي بينت أنه فيه صعوبة حقيقة ورغم أن القضاة اجتهدوا وتعبوا وبإرهاق كبير كان عليهم أن يأتوا بمعارف جديدة ومن أجل ذلك فالتخصص لا مفر منه ويجب تسطير برنامج تكويني أقله 3 أشهر وحتى عامين لضمان قضاة متمكنين ومتخصصين ميدانيا .

محمد بن ترار