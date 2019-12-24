شخصيات دولية منتظرة في جنازة الفريق قايد صالح

حزن وبكاء على رحيل الفريق قايد صالح

عصام بوربيع

من المنتظر أن تكون جنازة قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق احمد قايد صالح من أكبر الجنازات التي عرفتها الجزائر ، خصوصا بعد الشعبية الكبيرة التي حصل عليها الفريق في الآونة الأخيرة ، ناهيك عن حضور العديد من شخصيات العالم التي من المنتظر أن تحضر إلى جنازة القايد صالح بمقبرة الشهداء .

حزن كبير مازال يخيم على غالبية الشعب الجزائري نتيجة رحيل قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح الذي ذاع صيته الآونة الأخيرة ، خاصة بالدور الذي قام به في المرحلة السابقة الخطيرة ، وخصوصا بتعهده بحماية الحراك وعدم سقوط دماء ، إضافة إلى وضعه قطار الجزائر على السكة بتنظيم انتخابات استثنائية توجت برئيس جمهورية للجزائر ، مما جنب البلاد الدخول في فوضى ومتاهات لا تحمد عقباها ، كل هذا بفضل الفريق احمد قايد صالح الذي رغم ما وقع كانت الحكمة أكبر سلوك اتخذه .

تأثر وحزن كبير على جميع المستويات و اعترافات من العديد من الشخصيات حتى التي كانت معارضة لشخص الفريق ، إلا أنها لم تفوت الفرصة للاعتراف بشخصية القايد صالح عموما ، ودوره المحوري في إنقاذ البلاد ، رغم أنها كانت تختلف معه في بعض الشكليات .

جنازة الفريق أحمد قايد صالح التي ستكون في مقبرة الشهداء بالعالية ، مع عدم الصلاة عليه في الجامع الكبير مثلما تم ترويجه حسب معلوماتنا ، أكيد أنها ستكون جنازة ضخمة نظرا للمسار الكبير للفريق ، حيث من المنتظر أن تحضر شخصيات من الخارج ، بما فيها ربما وزراء دفاع دول أجنبية ، خاصة أن الفريق قايد صالح له باع كبير في الحياة العسكرية .

فمشاهد الأمس أين بدأ الآلاف من المواطنين يلتحقون من مختلف الولايات ، حيث اصطف عدد كبير من المواطنين جاؤوا من مختلف الولايات بقصر الشعب مكن أجل إلقاء النظرة الأخيرة على الراحل ، وقبل بنادي الجيش أين توافد العديد من العسكريين المتقاعدين كانوا يقدمون واجب العزاء هناك .

الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبحت شخصيته محل احترام من العديد من الجهات وحتى من الخارج ، أقل ما يقل عنه أنه رحل من باب الواسع ، وانقد البلاد من ما لا يحمد عقباه ، وبالرغم من أنه كان صارما أحيانا إلا أنه حتى الأعداء اعترفوا له به ، خصوصا أن عرف كيف يسير هذه المرحلة الصعبة بعدم سقوط دماء ، وتنظيم انتخابات وفق الشرعية .

من جهة أخرى ، حملة حزن كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على رحيل الفريق قايد صالح ، حيث عرفت صورة الفريق المرحوم تداولا كبيرا على مواقع التواصل ، ناهيك عن فيديوهات البكاء و التأثر على الراحل، مما يجعل من دون شك أن الفريق احمد قايد صالح كسب احترام جميع الجزائريين .

من جهة أخرى ، وحسب معلوماتنا فأنه تم تأخير جنازة الفريق قايد صالح الى يوم الأربعاء بسبب حضور شخصيات دولية رفيعة المستوى من جيوش العالم .