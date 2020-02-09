شحات: “الزراعة الصحراوية قادرة على توفير 50٪ من الإنتاج الزراعي الوطني”

قال الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، فؤاد شحات، “إن الأولوية في الزراعة الصحراوية، التي تشكل حاليًا حوالي 30٪ من الإمكانات الزراعية الوطنية، تتمثل في تسوية مسألة العقار الفلاحي، بعد حصول عدد كبير من المستفيدين على أراض ذات طابع فلاحي، لكن بعضها، ولأسباب متعددة، لم تدخل حيز الاستغلال”.

وأشار الوزير المنتدب خلال مروره على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن “من بين هؤلاء هناك مستفيدون لا يزالون ينتظرون الحصول على موافقة نهائية للاستثمار”لافتا إلى أن “هذا الوضع يعرقل الإنتاج، ويحتاج – بالتالي- إلى مسح شامل وسريع. مشيرا إلى أن حوالي 150،000 هكتار من الأرض المخصصة هي محل تقاضي.