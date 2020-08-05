شبيبة القبائل تتعاقد مع مدافع رائد القبة فراحي

ج.ن

أعلنت إداة شبيبة القبائل، اليوم الأبعاء، عن اتمامها لأول صفقة لها، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، من بتعاقدها مع اللاعب مهدي فراحي.

وأمضى المستقدم الجديد لشبيبة القبائل، مهدي فراحي، على عقد سيربطه بالكناري، لمدة 3 مواسم، حسب ما كشفت عنه إدارة الفريق.

ويلعب فراحي البالغ من العمر 23 سنة، في منصب مدافع أيسر، وتكون في أكاديمية نادي بارادو حتى الفريق الأول قبل أن يعود الموسم الماضي لنادي رائد القبة الذي احتضنه كلاعب كرة قدم لأول مرة.

وكانت إدارة الشبيبة قد قامت في المرحلة السابقة بتدعيم الفئات الشبانية وفي مقدمتها الفريق الرديف ببعض اللاعبين الشبان، قبل أن ترسم أولى صفقات الفريق الأول هذا الصيف.

ووعد الرئيس شريف ملال الذي يعيش تحت ضغط كبير بالقيام بميركاتو صيفي ناجح بكل المقاييس، وأنه سيكون حسبه يتماشى مع طموحات وتطلعات عشاق الشبيبة.