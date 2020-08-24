شبيبة القبائل.. تجديد عقد كاروف وحمناد وإخضاع اللاعبين لفحص طبي دقيق

ج.ن

أعلن نادي شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، عن تجديد عقدي المدرب المساعد، مراد كاروف، ومدرب حراس المرمى، عمر حمناد، 3 مواسم.

من جهة أخرى، كشفت إدارة النادي القبائلي عن اخضاع اللاعبين الجدد والذين تم ترقيتهم إلى الفريق الأول، غدا الثلاثاء، لفحص طبي دقيق تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

كما أكدت ان مقر إقامة الفريق باتت جاهزة لاستقبال اللاعبين يوم 27 اوت الجاري، بعدما جرى تعقيمها من قبل مؤسسة خاصة، أمس الأحد.

بذكر ان إدارة شبيبة القبائل كانت قد اعلنت أمس الأحد عن قائمة المسرحين والتي ضمت كل من وليد بن شريفة، نبيل سعدو، توفيق عدادي، توفيق زغدان، وفيصل إيراتني.