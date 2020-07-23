شبكة ندى: 9 الاف طفل ضحية للاعتداء الجنسي سنويا

دعا عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل إلى مراجعة معمقة في منظومة حماية حقوق الأطفال في الجزائر، كاشفا عن تعرض أكثر من 9000 طفل لاعتداء جنسي سنويا.

وأضاف عبد الرحمن عرعار في تصريح للاذاعة، انه لا توجد الى غاية اليوم آلية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية بالإضافة الى الوقت الطويل الذي تستغرقه الإجراءات القضائية،”كما لدينا عدة مشاكل في منظومة حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، حيث لا توجد اية آلية توضع الطفل خارج دائرة الخطر.

وبخصوص وضعية الأطفال خلال جائحة كورونا قال عرعار :”أن هذه الفئة تحتاج للتكفل بها وتحضيرها للدخول المدرسي خاصة من الجانبين النفسي والاجتماعي”.

وذكر ان هذه الشريحة لم تسلم من الاعتداءات لاسيما الجنسية منها خلال الجائحة اذ تلقينا مئات النداءات لطلب المساعدة.

وندد عرعار بالاستغلال الاقتصادي الذي يتعرض له الأطفال خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات مما تدفع بالأطفال إلى ولوج عالم الشغل واستغلالهم في السوق الموازية بطرق غير قانونية.

وأحصت شبكة ندى بحسب عرعار 5 مليو ن طفل اقل من 5 سنوات و13 مليون طفل اقل من 18 سنة معتبرا هذا رصيدا هاما جدا يجب أخذه بعين الاعتبار داعيا الى التعامل مع هذه الفئة كمواطنين مكتملي الحقوق والوجبات