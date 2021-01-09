شبكة لنهب الغطاء الغابي تحث غطاء الاستثمار

النيابة تطالب بعقوبات بين ال03 سنوات و10 سنوات

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي أقصى شرق مستغانم نهاية الاسبوع بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من رئيس دائرة سيدي لخضر سابقا ومديري التنظيم والشوؤن العامة السابقين ومديرة السياحة بولاية مستغانم، التعدي على الملكية العقارية والبناء دون رخصة والمشاركة في التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في التعدي العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، بالإضافة إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة والنفوذ وجنحة التزوير في محررات، في حين طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة في حق المدير السابق للوكالة العقارية و7 موظفين بالدائرة وهم أعضاء في اللجنة التقنية ، كما طالب بتسليط عقوبات تتراوح بين 5 سنوات و3 سنوات في حق 10 مستثمرين خواص في ذات القضية التي هزت ولاية مستغانم سنة 2018 والتي تم كشفها مؤخرا وتوقيف المتهمين عن العمل خلال الشهر الماضي.

وتعود حيثيات القضية إلى منتصف سنة 2018 عندما قامت محافظة الغابات لولاية مستغانم بتقديم شكوى لمصالح الدرك الوطني تفيد بأن أشخاصا قاموا بنهب قطع أراضي ببلدية بن عبد المالك رمضان وهي عبارة عن أراضي غابية وفلاحية حيث قاموا بقلع الأشجار وبناء سياج اسمنتي وتشييد فيلات فخمة بشواطئ المنطقة بطريقة غير شرعية تحت غطاء الاستثمار السياحي ، لتنطلق التحقيقات المعمقة من قبل مصالح الدرك الوطني التي أوصلت إلى أن هناك موظفين بالولاية تتقدمهم مديرة السياحة ومدير التنظيم بالتعاون مع اطارات من دائرة سيدي لخضروالسلطات البلدية قد استغلوا نفوذهم باللجنة التقنية ويشكلون لجنة لنهب العقار الغابي تحت غطاء الاستثمار السياحي بالتواطؤ مع 10 مستثمرين خواص وقاموا بنهب العشرات من الهكتارات وتحويلها من ملكية عامة الى ملكية خاصة الأمر الذي عجل بتوقيفهم وإحالتهم على المحاكمة والذين حاولوا خلالها رفقة دفاعهم إبعاد التهم عنهم والتأكيد أن العملية كانت قانونية وفقا لقانون الاستثمار في حين تأسست مصالح الغابات وأملاك الدولة طرفا في القضية.

محمد بن ترار