شباب بلوزداد يتوج بالكأس الممتازة

توج فريق شباب بلوزداد مساء السبت بالكأس الممتازة لِكرة القدم، بعد فوزه على الجار نادي اتحاد العاصمة بِنتيجة هدفَين لِهدف في مواجهة احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجّل ثنائية شباب بلوزداد كلّ من: صانع الألعاب أمير سعيود من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 10، والوافد الجديد المهاجم البنيني مارسلان كوكبو في الدقيقة الـ 33. بينما أمضى هدف اتحاد العاصمة المهاجم أيمن محيوس في الدقيقة الـ 61.

وسيطر شباب بلوزداد على مجريات المباراة، وكان أكثر مبادرة وتحمّسا لِنيل الكأس، مقارنة بِمنافسه اتحاد العاصمة.

وأضاف شباب بلوزداد الكأس الممتازة الثانية إلى رصيده، بعد تتويج عام 1995، وعقب خسارته مباراة نسخة 2017. وفي الطرف المقابل، أخفق اتحاد العاصمة في مباراة الكأس الممتازة الثالثة، بعد طبعتَي 1981 و2014، الفريق ذاته الذي حصد تتويجَي 2013 و2016.

وبات فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني من ناحية التتويجات بِالكأس الممتازة، حيث يحوز لقبَين، رفقة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف. بينما تتصدّر مولودية الجزائر اللائحة بِثلاثِ كؤوس.