شباب بلوزداد يشد الرحال إلى مصر صبيحة الجمعة

تستعد تشكيلة فريق شباب بلوزداد صبيحة الجمعة للسفر إلى القاهرة على متن رحلة جوية خاصة، وذلك تحسبا لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول المنتظرة يوم الأحد المقبل أمام نادي النصر الليبي، وهي المباراة التي سيكون فيها فريق لعقيبة في مهمة قطع تأشيرة التأهل إلى الدور القادم، بعدما حقق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب في الجزائر من خلال الفوز بثنائية نظيفة، هذا وقد عادت تشكيلة الفريق إلى أجواء التدريبات أمس تحسبا للقاء، وحظيت بزيارة شرف الدين عمارة المدير العام للفريق، والذي شكر اللاعبين على ما قدموه في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي، ومحفزا إياهم رفقة الطاقم الفني من اجل تحقيق نتيجة مماثلة في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل بملعب الشرطة في العاصمة المصرية بداية من الساعة 13:45 بالتوقيت الجزائري، من جهة أخرى، عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لإدارة اللقاء، يقوده حكم الساحة نعيم حسني بمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل وأمين برك.