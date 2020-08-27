شباب بلوزداد يتسلم درع البطولة والإدارة تقرر التبرع بمنحة التتويج لصالح مرضى السرطان

تسلم فريق شباب بلوزداد أمسية الأربعاء درع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2019-2020 خلال حفل نظم بمقر مجمع “مدار-هولدينغ” بالجزائر العاصمة.

وعرفت الاحتفالية حضور لاعبي الفريق و رئيس الاتحادية الجزائرية، خير الدين زطشي و المدير العام السابق للشباب، السيد سعيد عليق الذي قدم استقالته في منتصف الموسم و خلفه السيد توفيق قريشي إضافة الى الرئيس المدير العام لمجمع “مدار هولدينغ” و رئيس النادي شرف الدين عمارة.

و سلم رئيس الرابطة المحترفة السيد مدوار شيكا يمثل المنحة المالية المخصصة للبطولة الى رئيس الفريق شرف الدين عمارة الذي أعلن انه سيهب هذه المنحة لصالح مرضى السرطان.

كما سيترأس السيد مدوار اليوم الخميس احتفالية تكريم أولمبي المدية بطل الرابطة الثانية.

للتذكير، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أقرت بتعليق البطولة المحترفة الأولى بسبب الجائحة حيث عينت استثنائيا شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020.

و كان فريق بلوزداد متصدر البطولة الأولى خلال الجولة الــــ 22 أي أياما قبل تعليق المنافسات الرياضية من طرف الوزارة الوصية يوم 16 مارس المنصرم و بهذا يكون النادي قد ضم الى رصيده اللقب السابع في تاريخه.