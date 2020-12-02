شالك يقرر التخلص من بن طالب سريعا

يخطط مسؤولي نادي شالك الألماني لبيع الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، وزميله أمين حارث، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لما كشفت عنه صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية.

وبحسب ذات المصدر، فإن مسؤولي الفريق الألماني، ضاقوا ذرعا بتصرفات بن طالب، حيث تُعد هذه المرة الخامسة التي يقوم بهذا الإحتجاج في ظرف ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي جعله يقع في مشاكل مع المدربين الذين أشرفوا على الفريق، مما جعلهم يقومون بإنزاله إلى الفريق الرديف.

كما أكد ذات المصدر، أنه من المرجح أن يتم الإستغناء عن لاعب “الخضر” البالغ من العمر 26 سنة، خلال سوق الإنتقالات القادمة، رغم أنه مرتبط مع فريقه لغاية صيف 2021، إلا أن مسؤولي شالكه 04، لم يعد لديهم رغبة في بقاء اللاعب الذي يُعد ثاني أغلى لاعب تم شرائه منذ 3 سنوات من فريقه توتنهام الإنجليزي.

إلى ذلك لا تزال تصريحات الدولي الألماني السابق، ستيفن فرويند، تصنع الحدث في وسائل الإعلام الألمانية، التي وصفتها بالفضيحة التي لا ينبغي السكوت عنها، على غرار ما ذهب إليه موقع “تي زي” المحلي.