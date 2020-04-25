“سينوفاك الصينية” تعلن عن نجاح لقاحها ضد كورونا على القرود

قالت مؤسسة سينوفاك الصينية العملاقة للصناعات الدوائية إنها أنتجت لقاحا وفر “حماية كبيرة” للقرود من العدوى أثناء التجارب، مما يبعث على امال كبيرة في الوصول الى لقاح في اسرع وقت ممكن.

وبحسب ما نقلته “الجزيرة.نت”، فقد أوضحت الشركة أنها حقنت ثمانية قرود باللقاح ثم عرضتهم للفيروس بعد ذلك بثلاثة أسابيع، لكن أيا منهم لم يصب بالعدوى. وشملت التجربة أربعة قرود أخرى لم تحقن باللقاح، فأصيبت بالعدوى وعانت من التهاب رئوي حاد.

ونشرت سينوفاك تلك النتائج على موقع خاص في 19 أبريل ، بعد ثلاثة أيام من شروعها في تجربة اللقاح على البشر، غير أن الأوساط العلمية العالمية لم تراجع بعد تلك النتائج.