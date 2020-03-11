سينما الناس !

يسين بوغازي

عندما اخترع الإنسان السينما، كان يريد ننقل يومياته التعيسة في خيالات اصطنعها لنفسه ؟ فيضيف فيها ما يراه مناسبا، ويلغي منها ما يراه مضرا ، لقد اخترع في جوهر ما اخترعه عالم آخر، لا تحكمه اقدارا ولا تتصرف في تقلباته ظروف، لطالما استشعرها طاغية بما لا يطاق احتماله؟

لم اخترع الانسان السينما في اواخر القرن الثامن عشر بدا الابهار البصري وتلك الترجمات الادبية في صياغات صور واحداث ولغة شيئا مذهلا ! ربما اخترع ما يخفف عليه قلقه الابدي.

لكن الانسان بالرجوع الى جوهر ذاته ، لم يخترع شيئا لا يملكه ؟ بقدر ما ترجم ما كان مختبئا خلف افكاره ومتجسدا امامه من سياقات تصرفاته ويومياته في اختراعه ، لهذا بدت السينما ملائمة جدا لترتيب ما يريده وفق ما يراه هو باسمي تجليات نرجسيته وألاعيبه ؟عندها فقد غدت السينما مجرد فضاء جديد له ، سيزيد من تجليات تلك النرجسية وسحره وخدعه !ومع مرور السنوات صارا اختراعه جزء من ذاته المتوحشة ، بل إن اختراعه قد اثر فيه ببالغ الاثر ؟ فقد غدت حياته سينما وفقط ؟ ! فما تلا اختراعه مجرد سينمائيات لا يربطها واقع ولا يتحكم فيه منطق من سلوك الانسان ، فلقد بات ضحية اختراعه العحيب الغريب !

وكم هي سينمائية ايام الانسان، ومبهرة خدعه، فبعضهم يصنع حوله هالات عجيبة كي تمكنه من مخادعة محيطين به فيزمن محسوب ؟ومنهم من يٌريك سينمائيات سلوكه وتجليات تصرفه وهي معاكسة تماما لم هو عليه فيواقع حياته ؟ ومنهم من يستمر في تمثيل ادوار ليست مناسبة له ، وليست بمقاساته الفكرية و الاجتماعية مما يجعله يسقط سريعا في لمسات من جنون وضياع ؟ ومنهم من يبث خدع سينمائياته في زمن محدد ومكان محدد ، واناس محددين يختارهم اختيارا وفق مقدمات ما يريده ؟ وهكذا ، فلو أمعن النظر حولنا ، لوجدنا ممثلين بارعين بمقاسات مذهلة يحيطون بنا ، ربما اضاعوا مسارات تمثيلية عند شركات صناعة الافلام ! لانهم مجرد ممثلين بارعين يلبسون ادوارا اخرى بيننا ؟ وقد استغلوا براعتهم في مخادعة من حولهم باختراع اجواء سحرية ليست ابدا واقعية ،والغريب العجيب انها سينما لا تتوقف على امتداد الليل والنهار ! لتنتهي في النهاية مجرد حكايات من عِبرِ الدنيا ، لأنها مجرد سينما زائلة لا أكثر ولا اقل.