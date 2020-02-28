سيناريو مرعب ينتظر الأرندي

عبد الرزاق صاغور: الأرندي سيجد صعوبة في مخاطبة الرأي العام

علي ربيج: الأرندي أمام خيارين

بن طرمول: الخارطة السياسية ستعرف غياب حزبي السلطة

محمد بوضياف: الأرندي يتأهب لاستحقاق انتخابي بات وشيكا



يسارع حزب الأغلبية في المجالس المنتخبة، التجمع الوطني الديمقراطي، الزمن من أجل الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لهما لانتخاب أمين عام جديد، بعد أن جرى تسييرهما بأمين عام بالنيابة منذ مدة تزيد عن الثلاثة أشهر، أين سيعقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم سبعة مؤتمرات جهوية تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المقرر انعقاده خلال شهر مارس المقبل

ويأتي تسارع الأرندي في عقد مؤتمره من أجل تجنب إقصائهما في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة، وكذا على وقع خسارة مرشحها عز الدين ميهوبي في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، وإقصائه قبلها في الحوار الذي أشرفت عليه لجنة كريم يونس خريف 2019، وكذا هتافات رفضه من طرف الجزائريين طيلة مسيرة الحراك الشعبي.

وأفاد الأرندي من خلال بيان له أنه سيتم عقد مؤتمر جهوي خاصة بممثلي الحزب في أوساط الجالية الوطنية في الخارج، كما ستعرف هذه المؤتمرات الجهوية مشاركة مناضلي الحزب من 48 ولاية، مبرزا بأن أول مؤتمر جهوي سيعقد في ولاية بشار، البليدة، سطيف وعنابة، ليعقد المؤتمر الخامس في ولاية قسنطينة ثم وهران لينتهي في ولاية ورقلة.

وحسب ذات المصدر، فإن المشاركين في هذه المؤتمرات الجهوية سيناقشون لإثراء مشاريع لوائح المؤتمر الاستثنائي، وكذا تقديم أرائهم وتصوراتهم في مختلف المسائل التنظيمية للحزب وكذا القضايا الوطنية المتصلة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عبد الرزاق صاغور

الأرندي سيجد صعوبة بالغة

أكد المحلل السياسي عبد الرزاق صاغون بان حزب الأرندي سيجد صعوبة في أن يجدد نفسه عند الرأي العام، خاصة بعد الرفض الذي تعرض له من قبل الحراك الشعبي الذي طالب بحله وإقصاءه من المشهد السياسي المقبل.

واعتبر المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور في تصريح خص به “الوسط” بأن أغلب قيادات الأرندي أغلبها في السجن متهمة في قضايا الفساد، مبرزا بأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي سيعاني في المرحلة المقبلة لأنه حزب منبوذة شعبيا و من بين أحزاب السند للإدارة في الفترة الماضية.

على ربيج

الأرندي أمام خيارين إما ترميم البيت وإما التلاشي

بدوره، المحلل السياسي علي ربيج، اعتبر بأن الأرندي حزب الأرندي أمام خيارين إما أن تعيد ترميم البيت ومراجعة الخطاب والسلوك والمشاركة السياسية، والابتعاد عن الزبونية الحزبية والفساد وإما التلاشي والاندثار.

وقال علي ربيج في تصريح “للوسط” بأن الوضع السياسي الجديد ومخاض التحولات الجارية افرز اوضاع جديدة وجعل الخارطة السياسية الحالية مجبرة بهده التحولات، مشيرا أن القواعد الممارسة السياسية السابقة للأحزاب السياسية حكم عليها الحراك بالزوال وتغيير جدري.

بن طرمول

الخارطة السياسية ستعرف غياب حزبي السلطة

توقع المحلل السياسي عبد العزيز بن طرمول الخارطة السياسية المقبلة ستعرف غياب حزبي السلطة من المشهد السياسي، بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها قبل أن تكون أزمتها مع النظام ، مؤكدا بأن أحزاب السلطة تتحمل مسؤولية إقصاءها من المشهد السياسي خاصة بعد الرفض الذي عبر الحراك اتجاهها، مشيرا بأن المرحلة المقبلة ستعرف صعوبات جديدة سواء من الأحزاب التي كانت تحكم أو بعض الأحزاب التي كانت داخل التحالف .

وتوقع المتحدث بأن المرحلة المقبلة ستعرف ميلاد أحزاب جديدة في إطار توسيع الخريطة الحزبية، لخلق الدعم الجماهيري”.

وقال طرمول:” إن حزبي السلطة يعيشان أزمة داخلية قبل أن تكون أزمة مع النظام، حيث أصبحت قيادتها تطالب بالذهاب إلى مؤتمرات جامعة لتصحيح مسارها والعودة إلى الشرعية الحزبية”.

محمد بوضياف

الأرندي يتأهب لاستحقاق انتخابي بات وشيكا

إعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف بأن خطوة الأرندي للذهاب إلى مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد تأهبا لاستحقاق انتخابي بات وشيكا، مبرزا بأن التجمعات التنظيمية فرصة لتجديد دماء الحزب وتنشيطه كما هي فرصة لتحسس صدى المواطن بخصوص هذا الحزب الذي كان يعد عشا للعصابة وأبرز قادتها على المستوى الوطني والمحلي.

وقال محمد بوضياف في تصريح خص به “الوسط” بأن “المؤتمرات بهذا الشكل سيساعد على تصحيح الخط وفقا لما سيصدره المواطن بخصوصه في كل جهة من الوطن ، حزب التجمع بالرغم من الوضعية الصعبة التي يعرفها إلا أن له من الإطارات والأموال ما يستطيع به استدراك رصيده الذي يهدده الفناء بعد حراك فيفري ،خاصة إذا عرفنا شح المنظومة السياسية في قبول اعتمادات أحزاب جديدة الشيء الذي سيشجع الارندي لاستعادة المبادرة ومحاولة التطبيع مع الوضع”.

و أوضح المحلل السياسي محمد بوضياف بأن الأحزاب التي شكلت قاعدة للحكم في المرحلة السابقة ستختفي في الخارطة السياسية المقبلة لعزوف الشعب عنها، مشيرا بأنه من المتوقع ميلاد قوة جديدة وديناميكيات سياسية واجتماعية جدية تستجيب لهذه الإرادة وبوادرها بادية حيث أن بعض الأحزاب الفتية تتأهب وبعض الأحزاب تعرف حركات تصحيحية .

من إعداد: إيمان لواس