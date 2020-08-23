سيناريو مالي سيفرز مرحلة صعبة على الساحل

كشف رئيس اللجنة الجزائرية- الإفريقية للسلم و المصالحة و الخبير الأمني أحمد ميزاب أن السيناريو الجديد بمالي يؤكد تحول في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل بشكل كبير كما أوضح وجود دور خارجي في هندسة المناخ السياسي الجديد بمالي الذي سيفرز ظروف صعبة على منطقة الساحل أجمع .

واعترف ميزاب أن التغيير غير الدستوري في مالي هو مرحلة جديدة صعبة على منطقة الساحل و ليس في مالي فقط خاصة و أننا نشهد كل 5 سنوات تحولات كبيرة في الأزمة المالية, و ما حدث, الثلاثاء الماضي يدفع بجد إلى مراجعة الكثير من الحسابات و الاستعداد لكل الاحتمالات وحسب الخبير الأمني فإن مالي مرشحة للعودة بخطوات كبيرة إلى الوراء إذا لم يكن هناك مرافقة من الاتحاد الإفريقي ومشروع سياسي واضح و أضاف أن شمال مالي أين تنشط بعض الجماعات الإرهابية مازال يعاني من أزمات كثيرة منذ عدة سنوات كما أن بعض التنظيمات الإرهابية الموجودة في الساحل تبحث حاليا عن قيادات جديدة محاولة الاستفادة من حالة الفوضى, لإعادة التموقع من جديد مشيرا إلى أن هذه الوضعية تبعث على القلق و دعا الخبير الأمني إلى ضرورة القضاء نهائيا على الانقلابات العسكرية التي غالبا ما يتلاعب مدبروها بالمفاهيم موضحا أنه في الساعات الأولى من الاضطرابات في مالي كان العالم يتحدث عن انقلاب عسكري لكن اليوم أصبح الحديث عن استقالة الرئيس وهو ما يقودنا إلى سياق آخر مبرزا أن ما حدث في مالي فيه نكهة الانقلاب العسكري لكن حاولوا تصحيحه بنكهة التوافق السياسي عن طريق استقالة الرئيس في محاولة للحفاظ على الوضع القانوني للدولة أمام المجتمع الدولي غير أن ما حدث في الحقيقة لا يوجد له مفهوم أخر غير التغيير غير الدستوري.

ويرى ميزاب أنه من السابق لأوانه الحديث عن المستفيد لان ملامح المرحلة الجديدة لم تبرز بعد ولا ندري من يتحكم في زمام الأمور لكنه يعتبر أن الدور الخارجي في هندسة المناخ السياسي كبير خاصة لمن يعتبر مالي عمقه الاستراتيجي مشددا على ضرورة العودة إلى المسار الدستوري و أن يكون التحول السياسي, أو انتقال السلطة في مالي بكل مرونة و سلاسة لان التحديات كبيرة ولا بد من مراعاة مصلحة الاستقرار المالي و أن يكون المرور أمن

عطارب