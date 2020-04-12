سيلفي كورونا ‪!‬

في عالم تتصف فيه الموارد بالندرة مقارنة بالاستخدامات، جاء فايروس كورونا ليغير نظرة العالم إلى نفسه حيث قلب جميع المعادلات وغيَر كل المعتقدات التي سادت عقودا وعقودا مضت خالقا بذلك عوالم أخرى وينهي عصرا ذهبيا لأخرى ، جاء هذا الفيروس المجهول ليطيح بما لطالما اعتقدنا أنها أزلية ويُنهي أيضا مهزلة الهيمنة الوهمية التي تبنتها دول عظمى لسنوات .

التغيير بدأ من الصفر، من المصاب رقم صفر لتبدأ حكاية يكتنفها الغموض، فيروس قاتل يتسلل ليل نهار ويفتك بكل من في الأرجاء ليقف العالم مغلول الأيدي في انتظار هدية من السماء يبعث بها رب العباد .

وجه ذو حدين: قوة مخيفة لفيروس لا يُرى بالعين المجردة، عجزت عن ردعه الدبابات والبوارج الحربية ووقفت عاجزة امامه أكثرالتكنورجيات تطورا وتعقيدا، لتطلق التحدي امام مجتمع همش لزمن طويل العلم والعلماء وليثير ثورة فكرية جديد في ربوع الكرة الأرضية.

ما يثير الدهشة فعلا هو تهاوي أكبر الاقتصادات وهرمها الصحي في اول مواجهة حقيقية بين الفيروس والدول “العظمى” التي بدأت تتنازل عن عرش العظمة يوما بعد يوم ليظهر للعيان عجزها عن المقاومة الفعلية وحماية من هم على اراضيها وما يبعث على الاستغراب استقرار وسيطرة دويلات صغيرة كانت تعرف بالدول السائرة في طريق النمو او النامية على أقصى تقدير مظهرة درجة من الانظباط والمسؤولية والالتزام والعناية الصحية .

جاء هذا الفيروس اللعين ليغير الحسابات والكثير الكثير من النظريات الاقتصادية التي ثبُت أنها لا تصلح لكل زمان ومكان فهاهو الاتحاد الاوربي يغلق أبوابه أمام كل جار انبعث منه رائحة كورونا، ملقيا عرض الحائط كل الاتفاقيات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية عرض الحائط، تاركا من نال منه الفيروس يتكبد خسائره وحيدا ويضمد جراحه ويتجرع حزنه في صمت، كما أظهر أن التكامل ليس بالحل الناجع دائما ولو تشابه اقتصاد الدول بل الحل في التنوع والتخطيط الواقعي والعقلاني والتدرج الذي ينبني على أسس علمية، مفسحا المجال أمام مجالات نادت إلى أن خفُت صوتها بالتحسين والتطوير والدعم في الكثير من دول العالم، دون ان ننسى تلك القوى التي اشتد عودها في الازمة شركات الأغذية والعتاد الصحي خاصة المطهرات والكمامات والاقنعة التي أصبح سعرها مقاربا لأسعار المعادن النفيسة ووجودها أكثر ندرة من الألماس والذهب.

إن هذا الوباء جعلنا نقف وقفة حقيقية مع أنفسنا والعالم، لنجدد به أفكارنا، توجهاتنا، تطلعاتنا ومعتقداتنا، جعلنا نأخذ سيلفي لما قبل وبعد الكورونا، ماغيره فينا وما صححه وما أماته داخلنا، وقفة ربما حان أجلها ونحن في غفلة نركض وراء متطلبات حياة اتضح أنها أبسط بكثير مما كنا نلهث وراءه لتثبت أن الحياة تتركز على علم وعناية صحية ،غذائية ونفسية وعائلات فرقتها الحياة وجمعتها كورونا.

ربما كان هذا الوباء بداية حقيقية للتغييرالإيجابي الذي يبدأ بالفرد وينتهي عنده، بداية لإعادة التفكير في الاولويات والأهم والمهم . نسأل الله أن يقينا جميعا شر هذا البلاء ويعيد علينا أياما مليئة بالصحة أولا والاستقرار ونعمة الحرية التي لا تقدر بثمن …. حرية التنفس…. حرية الحياة …. ودمتم سالمين.

فاطمة الزهراء شنتوف