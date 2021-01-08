سيعود إلى الميادين يوم 18 جانفي.. إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب مغاربي

ج.ن

توج، اليوم الجمعة، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب مغاربي حسب استطلاع الآراء الذي أجرته صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتفوق لاعب الميلان في التصويت الذي عرف مشاركة 200 ألف شخص على كل من المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي، والجزائري الآخر رياض محرز لاعب مانشستير سيتي.

ووصفت الصحيفة بن ناصر باللاعب الذي يملك مستقبلا واعدا يرشحه لأن يصبح أحد أفضل اللاعبين على المستوى العالمي، حيث انفجر صيف 2019 مع “الخضر” في نهائيات كأس إفريقيا بمصر، متحصلا على جائزة أحسن لاعب في الدورة التي توج بها أشبال بلماضي.

وأضافت “فرانس فوتبول” أن بن ناصر واصل تطوره الكبير بعد الانتقال إلى نادي ميلان مباشرة بعد نهائيات “الكان”، حيث أصبح تدريجيا من أعمدة هذا النادي التاريخي في وسط الميدان رفقة زميله الإيفواري فرانك كيسي، ما جعله محل أطماع عدة أندية أوروبية كباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وعرفت الجائزة منذ انطلاقتها قبل 7 سنوات سيطرة جزائرية بعدما توج بها سنة 2013 إسلام سليماني ثم ياسين براهيمي في 2014 يليهما رياض محرز سنتي 2015 و2016، قبل أن تنتقل الجائزة إلى المغرب سنة 2017 بتتويج مهدي بن عطية، ثم إلى تونس في 2018 بتتويج أنيس البدري، ليعود رياض محرز ويفوز بالجائزة للمرة الثالثة سنة 2019، قبل أن يخلفه مواطنه إسماعيل لناصر في 2020.

وسيعود الدولي الجزائري، إلى الميادين مع فريقه ميلان الإيطالي، بعد تماثله للشفاء من الإصابة، يوم 18 جانفي الجاري، بمناسبة إجراء مباراة الجولة 18 من الدوري الإيطالي أمام نادي كالياري، الذي يضم في صفوف الجزائري الآخر آدم وناس.

ويعاني بن ناصر من إرهاق عضلي على مستوى الفخذ، كاد أن يؤدي به للتعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد أن تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الجولة 11 من الدوري الإيطالي أمام بارما.

وتغيب الدولي الجزائري عن المباريات الخمس الأخيرة للفريق اللومباردي في “السيري أ”، بما في ذلك القمة أمام جوفنتوس والتي خسرها ميلان بنتيجة 1-3.

وأكد موقع “ميلان لايف” أن إسماعيل بن ناصر سيجدد العهد مع أجواء المنافسات يوم 18 جانفي المقبل، تاريخ المواجهة أمام كالياري، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ولعب بن ناصر دورا رئيسيا في انتفاضة ميلان منذ النصف الثاني من الموسم الماضي وحتى الآن، وذلك يعود لمساهماته القوية في إحباط هجمات الخصوم.

وشارك أفضل لاعب خلال منافسات كأس أمم إفريقيا الأخيرة في 17 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الحالي، بواقع وقت لعب في حدود 1.173 دقيقة، صنع خلالها 4 أهداف.

وانعكس تألق بن ناصر مع ميلان ومع “الخضر”، بشكل إيجابي على قيمته السوقية في موقع “ترانسفير ماركات”، حيث قفزت القيمة السوقية للدولي الجزائري في شهر مارس إلى 22 مليون يورو، ثم لـ28 مليون يورو في الصيف، وبعدها إلى 33 مليون يورو، وفي الفترة الحالية إلى 40 مليون يورو.