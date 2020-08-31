سيد قطب بين خصوم دهاة و أتباع جهلة

بقلم: صالح عوض

لم ينل أحد من المفكرين الإسلاميين اهتماما بين قبول ورفض كما نال الأستاذ سيد قطب.. اليوم وبعد أكثر من نصف قرن على إعدامه لاتزال أفكاره بحضورها وعنفوانها تثير النقاش والجدل و تسجل قدرة متميزة في الصمود فيما راوح التطرف في التعامل معه بين اتجاهين واحد ذهب إلى إعدامه واتهامه بالتكفيرية وبالتأسيس للإرهاب، وآخر ذهب إلى جعل ظاهر بعض كلماته وجمله دستورا صارما كما فعل كثير من أتباعه بمدارسهم المختلفة..

سيد الشاعر والأديب والمثقف والمفكر والناقد لازالت رؤيته وأفكاره المرجعية المعلنة والمستترة لدى أجيال من الإسلاميين المنتشرين في الوطن العربي بل وفي العالم الإسلامي تمنحهم المصطلح والتعريف والقدرة على التمسك بالشعار والموقف والتمايز.. قبل إعدامه توسط السودانيون والجزائريون والعراقيون وسواهم لتجميد القرار.. وبعد إعدامه رثاه العالم الإسلامي كله، وسارت المسيرات من بيروت إلى إسلام آباد، وعقدت مجالس العزاء في بلاد المسلمين وما كان لإعدامه إلا أن قد دفع أفكاره للانتشار في الجموع كما النار في الهشيم.. فهل من فرصة لمناقشة اللحظة الصعبة للكشف عن حقيقة رؤيته؟ وقد أصبح أحد أهم مراجع الفكر الإسلامي.

المناخ العام:

هزة عنيفة تلك التي أصابت الفكر الإسلامي قبيل سقوط الخلافة العثمانية أمسك بمهمازها السيد جمال الدين الأفغاني وتلامذته المنتشرون في الوطن الإسلامي محمد عبده ورشيد رضا والثعالبي وطاهر بن عاشور وعبد الحميد بن باديس..لقد فجر هؤلاء الرواد ينابيع الوعي الإسلامي وتجددت معهم إجابات الإسلام في شتى المجالات على الأسئلة الكبيرة والتي يطرحها الهجوم الاستعماري على الأمة.. فكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكانت حركة الإخوان المسلمين في مصر وتميز مالك بن نبي وسيد قطب بدفع حركة الفكر الإسلامي بقوة.. في حدود المساحة المتاحة هنا سوف أتناول بالحديث عناصر شخصية سيد قطب المفكر الإسلامي الألمعي والأكثر إثارة.

سيد المناضل الاجتماعي:

تمتع سيد قطب بحس نقدي وثوري في التعامل مع القضايا بشتى عناوينها وإذا ابتعدنا قليلا عن إسهاماته في النقد الأدبي “التصوير الفني في القران” و”مشاهد القيامة في القران” وكتابه “كتب وشخصيات” والتي تعبر عن ملكة متكاملة يتحلى بها الأستاذ سيد فإننا نراه دوما يتحرك في معالجة التاريخ والواقع بجرأة بمنهجية علمية صارمة لتفسير حركة التاريخ ويخلخل أفهاما مترسخة في أذهان الكثيرين لاسيما عندما تناول تاريخ الخلافة الراشدة والأمويين نقدا وتوضيحا وتحديدا لموقفه المتميز وغير المألوف لدى جمهور السنة في كتابه بالغ الأهمية “العدالة الاجتماعية في الإسلام”.. ولسيد قطب القدرة المتكاملة في نقد الأوضاع المعاشة الثقافية والدينية والاقتصادية فكانت له مواقفه من استقواء الطبقات البرجوازية والإقطاع حيث شن حربا بلا هوادة ضد النمط الاجتماعي الطاغي في مصر قبيل ثورة 1952 ووقف مع الفلاحين لتملك الأرض هاتفا بدمائهم التي سقطت في الريف المصري في مواجهة الإقطاعيين كما جاء في كتابه “قوة الكلمة”.. وواجه سيد قطب بقوة أشكال التدين الفاسد لاسيما ذلك الذي يتدثر بالإسلام لمحاربة الشيوعية تمكينا للرأسمالية فكتب عن “الإسلام الأمريكاني” وكتب عن “معركة الإسلام مع الرأسمالية”.. وكتب فاضحا النموذج الأمريكي في كتابه “أمريكا من الداخل” وفاضحا بشكل أوسع الاستعمار الغربي في فلسطين والجزائر والمغرب العربي جملة والنظام الاقتصادي الرأسمالي وآثاره المدمرة على المسيرة البشرية.

سيد المناضل السياسي:

لقد شغلت قضايا الأمة اهتمام سيد قطب وانهمك في التفاعل معها على أكثر من مستوى ففي حين كان محرضا للقتال ضد الوجود الانجليزي في مصر من خلال مقالاته والتي ضمنها كتبه في تلك المرحلة كان مدافعا بقوة عن ثورة الشعب الجزائري من خلال سلسلة مقالات له وأيضا دفاعه عن الحراك الاجتماعي والسياسي في تونس وأيضا دفاعه عن فلسطين في مقالات متتالية وكتاب خاص بذلك وربط كل مصير الإسلام والعرب بمصير المواجهة مع الكيان الصهيوني وحلفائه الاستعماريين.. لقد كان يرى الأمة كتلة واحدة والمشروع الغربي كتلة واحدة.. كانت كل قضايا الأمة في كل مكان همه الذي أوقف قلمه دفاعا عنها بكل ما استطاع الى ذلك سبيلا

و كان سيد قطب عضوا مؤسسا قياديا في المؤتمر الإسلامي في القدس الذي ترأسه البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دفاعا عن فلسطين وبعضوية الصواف العراقي والسباعي السوري وشخصيات من كل العالم الإسلامي…. ولوعيه السياسي المتميز ومواقفه المبدأية رأى الضباط الأحرار الذين قاموا فيما بعد بثورتهم على النظام الملكي ان سيد قطب خير نصير لحركتهم فكان لسيد مكانة خاصة لديهم قبل الثورة وبعيدها يجتمعون له في بيته بحلوان يتناقشون معه في قضايا ثقافية واجتماعية وسياسية وكان لعبدالناصر علاقة متميزة مع سيد قطب الذي كان له نشاط تعبوي يوميا من خلال إذاعة القاهرة في شرح طبيعة الثورة والدفاع عن مقاصدها وضمّن بعض هذه الكلمات في كتابه قوة الكلمة..

ولهذا تجاوز تأثير سيد قطب حدود مصر بل وحدود المنطقة العربية.. وباختصار يمكن تلمس أثار فكره في الحركات الإيرانية المناهضة للشاه ولقد تكونت حركات على أفكاره مثل فدائيي الإسلام بقيادة نواب صفوي الزعيم الثوري في إيران ومحمد منتظري وكذلك كانت قيادات إيرانية بارزة تقوم بنشر أفكار سيد قطب في إيران وترجمة كتبه وعلى رأس هؤلاء السيد خامنئي وتسخيري وهادي خسرو شاهي وسواهم كثير..

سيد المفكر الإسلامي:

لقد نشأ سيد قطب نشأة جادة في بيئة محافظة في صعيد مصر حيث يكون لمواصفات الرجولة قيمتها من المبدأية والثبات والدفاع عن الموقف وما في البيئة من أخلاق حميدة وكان منذ صغره متعلقا بالقرآن الكريم و ظلت هذه الثقافة ببعديها البيئي والقرآني تحركه في شتى المجالات والمواقف الخاصة والعامة.. ومن هنا كان واضحا جريئا شجاعا وهو يواجه التاريخ الإسلامي والنظام الاقتصادي الاجتماعي في مصر والقصر والأحزاب والثقافات الخليعة والرأسمالية.. وأمدته فصاحته وقوة بيانه سحرا خاصا جعل كتاباته كما لو كانت منشورات تحريضية تلهب الجماهير وترفع من قامته حتى أصبح رمزا يشار إليه بالبنان في مصر وخارجها..

شهد سيد قطب التحولات في المنطقة والعالم وأدرك بان هناك أزمات تتعرض لها شعوب امتنا وأخرى يتعرض لها العالم كله وأدرك سيد ان النظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم تقود البشرية للهلاك والبؤس والشقاء.. وانكب سيد على تأمل القرآن الكريم في ضوء أزمات البشرية التي يتأملها وكتب موسوعته البديعة في ظلال القرآن.

اكتشف سيد قطب أن كل محاولات الترقيع المادية للنظريات القائمة أو لممارساتها هي فقط عمليات سطحية عبارة عن تخدير لا تحل مشكلات وانه لابد من حلول جذرية لإنقاذ البشرية وهنا يقدم سيد رؤية لكيفية استعادة الأمة دورها ورسالتها وحضورها بالمنهج الإسلامي الرافض للهيمنة الغربية المستبدة التي تقود البشرية إلى الهلاك ولا يتأتى ذلك إلا بإسلام صاف من التأويلات الفاسدة والنماذج ميتة الروح.. إسلام النبع الصافي الذي لم يتكدر بفعل مجرى التاريخ من طائفيات خربة واجتهادات لخدمة الأوضاع السياسية وقصور فهم لرسالة الإسلام..

إن التخلف والتجزئة وقيام إسرائيل في قلب العرب وعلى خاصة أرضهم وعتو المستكبرين على الأمة وفشل تجارب الوحدة والنهضة وتحرير فلسطين وتحرير الناس والحفاظ على كراماتهم كل ذلك يدعونا إلى السؤال الكبير كيف نواجه التحدي متعدد الأشكال.. يرى سيد أنه لابد من عودة الإسلام بكل قوته ودفقه الروحي والمعرفي والمنهجي ليتمثل به رجال يحملون رسالة “رحمة للعالمين” يحطمون الطواغيت ويحررون الناس من استبداد مناهجهم الطاغوتية.. وكانت الخطوات واضحة لدى سيد انه لابد من التوجه بدءا إلى النبع الصافي والتلقي منه للتنفيذ وليس فقط للثقافة والمعرفة.. وخلع كل التصورات الطائفية والعنصرية والأنانية على عتبة الإسلام والارتقاء إلى مستوى الرسالة..

وهنا دخل سيد قطب في تفصيلات الرحلة في كتابه معالم في الطريق وهنا بدأت الانتقادات التي لم تراع وضع الكلمة في سياقها والخطوة في المراد منها.. سيد لم يقل أبدا بتكفير أحد فضلا عن تكفير المجتمع ثم إن سيد لا يرى المشكلة في الكفر أو الإيمان لأنه يعتقد أن مسألة الكفر والإيمان مسألة اختيارية لا يحاسب عليها المرء في الدنيا وأمر العقيدة حرية فردية لكل شخص.. فمعركة سيد تتلخص في انه يتصدى للظلم والعدوان على حريات الناس وعقائدهم.. أما الجاهلية فهي حالة الأمة المتآكلة المتناحرة المتخلفة المهزومة المتمثلة في التفسخ والتخلف والتبعية والتخلي عن فلسطين فإن لم تكن هذه جاهلية فما هي الجاهلية؟ وهنا ذهب سيد إلى البحث عن أسبابها.. فالجاهلية هنا قيم، فقد يكون المسلم يحمل بعضا منها، وهي لا تعني كفره، ولقد سبق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن وجه كلامه لأبي ذر الغفاري بأنه رجل فيه جاهلية لان أبا ذر أحدث خللا في قيمة إنسانية معينة بمخاطبته بلال يا “ابن السوداء”.. الجاهلية هنا تعني عدم تمسك بما يجب التمسك به من قيم وقوانين ترفع مستوى الناس إلى الاحتكام لأوامر الله والإلتزام بها في المساواة الإنسانية ووحدة الأمة ونهضتها ورد العدوان عنها فمن أين جاءت فرية التكفير التي تطلق على فكر سيد قطب؟

إن كثيرا من المواقف والأحكام التي اتخذها خصومه مبنية على سلوك بعض الذين يدّعون أنهم أتباعه.. فرموا سيدا بأنه يدعو إلى الهجرة والعزلة، وأنه يكفّر المجتمع والأفراد، وأنه يبيح دم الكفار، وأنه يدعو للانقلاب على الحاكم بالعنف والقوة، وهذا كله قراءة رديئة لأفكار سيد قطب تكشف مدى التقصد في إساءة الفهم، أو الجهل لمعاني الكلمات ومدلولات الأفكار وسياقها، فسيد يقول بالعزلة الشعورية عن المفاسد فيما يؤكد على ضرورة الاختلاط في المجتمع للمنافع بين الناس، وسيد لا ينظر باهتمام إلى عقائد الناس بمقدار ما ينظر إلى المظالم الواقعة عليهم، ولا يمكن لأي أحد أن يأتي بنص واحد لسيد فيه تكفير لأحد المسلمين أو لمجتمع من مجتمعاتهم لأن هذا ليس منهجه ولأن هذه ليست معركته.. قد يشدد سيد على ضرورة التمسك بالمنهج الإسلامي وعدم إحداث الخلل في ذلك على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع او قوله المسلم من سلم الناس من لسانه أو يده أو قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمنّ ضيفه..فهل يفهم من هذا تكفير لأحد المسلمين إن لم يفعل؟ أبدا لا يمكن..إنما هو تشديد على الالتزام..

أما الكلام عن دعمه للتيارات المتشددة أو تأسيسه لها فهذه مظلمة كبيرة يراد منها شطب منظومته الفكرية كلها التي رتب أولوياتها.. فهو عندما اعتقل في 1954 لم يكن له أي وضع تنظيمي داخل الإخوان فضلا عن أن يكون له أي علاقة بالجهاز الخاص.. لقد كان سيد قطب مشرفا فقط على صحيفتهم “الإخوان المسلمون” وجاء اعتقاله بعد موقفه من رفض موقف عبد الناصر من الإخوان، لذلك كان النظام يكتفي بحجزه تاركا له فرصة القراءة والكتابة وقد وضع كتابه الضخم بمجلداته العديدة في ظلال القرآن في فترة سجنه من 1654 حتى 1964 ووضع كتابه المكثف “معالم في الطريق”.. و في 1965 اعتقل بشبهة العلاقة على مجموعة من الجهاز الخاص اعترفوا على صلة لهم به وقد أكدت التحقيقات أنه نهاهم عن التفكير في أي عمل مسلح لان ذلك مناف لرؤيته ومنهجه.. وحكم عليه بالإعدام دون أي تهمة حسب قانونهم، لقد تم ذلك في ظل تهريج إعلامي، وتنافس أجهزة أمنية، وحرب أيديولوجية ظالمة، واستحقاقا لعلاقات مع الاتحاد السوفيتي الذي كان يرى فيه خصما لدودا لأفكاره الماركسية، كما جاء في مذكرات تم نشرها عن موقفهم منه، تماما كما كان الأمريكان والرئيس ترومان شخصيا يرون فيه خصما عنيدا فسلطوا عليه جهاز السي أي أيه في أمريكا عندما كان مبتعثا في أواخر الأربعينات لمحاصرته وإحصاء كل دقائق حياته وكانت تقاريرهم دوما تقول: انه رجل خطير ومفكر عنيد.

سيد قطب مثله مثل الحسين عليه السلام تناوشته سهام الخصوم الأعداء، و شوهته انحيازات الجهلة محدودي الفهم فكان نصيبه من البوليس الإعدام ومن الإعلام التشويه ومن الأتباع التحريف.. ورغم ذلك تظل مهمة إزاحة الركام عن فكره أمانة ومسئولية على مفكري هذا الجيل.. وتظل عملية قراءة أفكاره ونقدها علميا مهمة حضارية لأنه لا يمكن تجاوز سيد قطب فهو ذو حضور متميز في منظومة الأفكار الإسلامية والتي تتسع يوما بعد يوم.

لقد كان سيد قطب أحد أهم عطاءات مصر العلمية وسيأتي الوقت الذي يرفع فيه علما على قمم مصر والعرب بعد أن أكرمه الله بأن أصبح ملء السمع والبصر.. لقد كان ثائرا عظيما ومجددا فذا قضى نحبه غير مبدل ولا متردد.. والله غالب على أمره.