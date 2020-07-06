سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة.. “سنُحارب الفساد في مختلف الرياضات وليس في كرة القدم فقط”.

📌 “ترقية الرياضة تبدأ بمحاربة الفساد، يجب علينا أن نعرف أخلاقيات الرياضة قبل أي شيء وبعدها علينا أن نبدأ محاربة الفساد”.

📌 “طلبنا من كل الاتحاديات أن تضع أمامنا كل البروتوكولات الصحية، ونحن بدورنا قمنا بإرسالها للجهات المختصة ونحن في انتظار الإجابة”.

📌 “الرياضة الجماعية معقدة نوعا ما بسبب البروتوكول الصحي والكلمة الأخيرة ستعود للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وللوزارة الأولى”.

📌“لا يمكنني الجزم في استئناف المنافسة من عدمها، الأمر ليس بيدنا وصحة الشعب أولى”.