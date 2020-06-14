سيدي لخضر بن خلوف مسيرة مجاهد ومصلح

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

يختزن ضريح ” سيدي لخضر بن خلوف ” أرشيف ولي صالح ومجاهد وشاعر أفنى حياته في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين شموخ النخلة المنصوبة والممتدة من ضريح الولي الصالح وما يحمله ارث الرجل النضالي والديني في وجدان محبيه وساكنة قريته الشامخة المعروفة بكرم الضيافة يبقى ضريح سيدي لخضر بن خلوف من أهم المعالم التاريخية التي تنفرد بها مستغانم ومنطقة الظهرة التاريخية وأنت تتوجه إلى بلدية سيدي لخضر احد كبرى بلديات مستغانم التي تقع بالجهة الشرقية للولاية والمعروف عن هاته البلدية كثرة قراها وطابعها الفلاحي تتراءى لك وأنت تنزل ضيفا على أحفاد بن خلوف “النخلة الشامخة المنتصبة الممتدة إلى قبر الوالي الصالح والمجاهد المرابط سيدي لخضر بن خلوف وداخل الضريح تجد المسجد الذي يصلي فيه الناس وكانت منارة لتدريس القران الكريم والسيرة النبوية والفقه المالكي اذ كان الشيخ العلامة ” الحاج محمد بوكروشة ” شفاه الله يدرس فيه كل العلوم الاسلامية يحضر دروسه الطلبة المسافرون وعن قصة النخلة المنصوبة بضريح الوالي الصالح والمجاهد سيدي لخضر يقول العديد من الباحثين أنها وردت في احد قصائد الشاعر ومداح النبي عليه الصلاة والسلام لازيد من 100 سنة كاملة إذ يقول سيدي لخضر بن خلوف في احد وصاياه ” والنخلة المثبتة حذاها قبري يا مسلمين..” وتعبر هذه النخلة عن شموخ المنطقة التي عاش بها سيدي لخضر وخرج منها مجاهد في سبيل الله يصارع الاحتلال الاسباني في معركة “مزغران الشهيرة ” التي خاضها ضد الاسبان ويحتفظ سكان الضريح والولي الصالح سيدي لخضر بن خلوف بتاريخ الرجل الذي تتعدد ملامح وأبعاد شخصيته الفذة فهو مجاهد وشاعر ثنائية لا تجد الا في سير العظماء الذين افنوا حياتهم في تجسيد رسالة خالدة في المجتمع وفي ضريح سيدي لخضر بن خلوف تجد المئات من الزوار يتوافدون على قبره زوارا ومتأملين في سيرته العطرة والطيبة كما تجد سكان القرية متمسكين بأحياء تظاهرات محلية تخلد أثره الناصع على غرار ” ركب سيدي لخضر بن خلوف والمهرجان الوطني الذي يخلد ذكراه السنوية.

سيرة عالم ومجاهد

هذا واعتبر باحثون في التاريخ أن شخصية ” سيدي لخضر بن خلوف ” ترمز إلى الشخوص التي تجمع في طيات مسيرتها الطويلة من العطاء الذي لا ينقطع بين الجهاد والنضال من أجل قضية أمة والعمل الدعوي الذي يلقن من خلاله الموجه والمربي سلوك الجماعة ويصوب به مسارات حياة وكل هذه الصفات المتميزة ينفرد بها سيدي لخضر بن خلوف الذي صارع الاسبان في حياته مجاهد ومدح النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام قرابة المائة وخمسة وعشرين سنة قضاها في مدح خير خلق الله محمد الأمين صلوت الله عليه وسلامه وقد أشار عدد من الباحثين في التاريخ والمهتمين بتوثيق تاريخ الولي الصالح سيدي لخضر بن خلوف إلى أهمية توثيق تاريخه وتنظيم العديد من التظاهرات الوطنية والدولية التي تؤصل مسار الرجل المجاهد والشخصية التاريخية المتعددة الأبعاد والمنابع ويعمل عدد من الباحثين في المركز الوطني للانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية على كتابة نصوص وبحوث عن تاريخ سيدي لخضر بن خلوف ومحطات الرجل التاريخية التي أنتجت إرثا وأرشيفا حيا يتداوله فنانون في الأغنية الشعبية في الشعر الملحون ويصر باحثون في التاريخ إلى أهمية الحفاظ على مخزون الشخصية التاريخية التي صنعت مجدا ومسارا نضاليا يعتز به المجاهدون والمرابطون في كل مكان الشيخ الحاج بوكروشة والشيخ الحاج بوفرمة وغيرهم كثير ممن أسسوا عبر تاريخ طويل مدرسة لتعليم القرآن الكريم تتلمذ فيها وتعلم وحفظ القرءان الكثير من الطلبة والأئمة منهم الشيخ العلامة شفاه الله ” محمد بوكروشة ” والشيخ الإمام شفاه الله “الحاج بوهني ” ومشايخ كثيرون يؤطرون مساجد وبيوت الله عبر تراب ولاية مستغانم وخارجها.

تجربة المهرجان الخاص

وقد كانت الطبعات الأولى لمهرجان سيدي لخضر بن خلوف وحتى قبل عشر سنوات من الآن طبعات يتلى فيها القرآن الكريم وتنظم فيها الدروس والمواعظ ويلقن فيها قصيد سيدي لخضر بن خلوف ويقصد هذه الاحتفالية الدينية والتاريخية السنوية الآلاف من الزوار القادمين من مختلف ولايات الوطن وقد كانت صورة اجتماع العشرات من الأئمة والطلبة وبشهادة عدد من سكان الضريح يتلون القرآن بتلاوة ” ورش ” من أجمل وأعظم الصور التي يحتفظون بها في ذكرياتهم الجميلة مع مهرجان ” سيدي لخضر بن خلوف ” الذي كان أصيلا قبل أن تندثر بعض صوره الأصيلة في الطبعات الأخيرة ويصر العديد من سكان ضريح سيد لخضر بن خلوف على عودة هذه الأصالة التي كان يمتاز بها مهرجان سيدي لخضر بن خلوف والتي يرونها أنها المخزون والعادة الوحيدة التي تضمن كيانهم وتاريخ جدهم المجاهد والشاعر والموجه معتبرين أن مسيرة الوالي الولي الصالح تحفظ في المكان ويحافظ عليها عبر الزمان بالحرص المطلوب دون إضافة ما يقلل من قيمة الشخصية التاريخية والدينية الوطنية هذا ويعتزم العديد من أحفاد سيدي لخضر بن خلوف إلى تأسيس مؤسسة سيدي لخضر بن خلوف العلمية والتاريخية التي ستنظم العديد من التظاهرات العلمية والتاريخية التي تحافظ على تاريخ الولي الصالح والمجاهد والشعر مداح المصطفى عليه الصلاة والسلام وحسب عدد من المبادرين فان الهدف من وراء استحداث هذه المؤسسة التاريخية والعلمية والدينية هو الحافظ على ارث الرجل التاريخي والنضالي ونشره لجيل الشباب والى العالم كما يهدف المشروع الذي سيرى النور قريبا إلى إعادة الاعتبار للجانب الديني والروحي والتاريخي الأصيل في شخصية سيدي لخضر بن خلوف التي مازالت لم تتعدد منابعها وملامحها وتتنوع مساراتها في الحياة ويراهن العديد من سكان قرية ” أولاد خلوف “على هذا الفضاء الجامع والمشروع الجمعوي الواعد الذي سيوثق تاريخ احد ابرز الشخصيات التاريخية الوطنية ونعتز ولله الحمد أننا من أحفاد المجاهد سيدي لخضر بن خلوف رحمه الله يتبع.