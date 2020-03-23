سيدي بلعباس: سرقة 3 آلاف قفاز طبي من مستشفى عبد القادر حساني

كشف مسؤول بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، عن عملية سرقة قام بها عون أمن بالمؤسسة، حيث اقدم هذا الأخير على سرقة 3000 قفازة طبية بغية إعادة بيعها بطريقة غير قانونية.

وحسبما أفاد به المصدر ذاته لمراسل البلاد ، فإن المتهم استغل شح القفازات من الصيدليات وكثرة الطلب عليها اين قام بسرقتها بغية إعادة تسويقها بطريقة غير قانونية غير آبه بحاجة الاطباء والممرضين للقفازات في هذا الظرف الحساس .

كما تم اخطار مصالح الأمن التي اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهم الذي ضبطت بحوزته حوالي 3000 قفاز طبي على أن يمثل امام النيابة العامة في القريب العاجل.