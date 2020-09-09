سيدي بلعباس… الإطاحة بعنصران من شبكة مختصة في تزوير الاوراق النقدية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI ) التابعة لامن ولاية سيدي بلعباس من الاطاحة بشخصين في العقد الثاني من العمر مختصان في تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني من فئة 500 دج مع الطرح والتداول، حيث تم على إثر ذلك حجز معدات ووسائل تستعمل في تزوير الأوراق النقدية .

أطوار القضية تعود إلى استغلال عناصر فرقة البحث والتدخل لمعلومات تفيد بقيام أحد المشتبه فيهم بطرح ورقة نقدية مزورة من فئة 500 دج خلال توجهه إلى أحد المحلات التجارية لشراء قارورة مياه معدنية، و بعد تكثيف التحريات تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثاني من العمر ، هذا الأخير تم توقيفه بعد ترصد تحركاته ، كما مكن التحقيق المفتوح من طرف المصلحة من تحديد هوية شريكه الذي تم توقيفه هو الأخر

وبموجب إذن قانوني تم تفتيش مسكنه ، أسفرت العملية على حجز وسائل تستعمل في التزوير متمثلة في جهاز كمبيوتر محمول وثلاث حاملات معطيات تحمل نسخ لأوراق نقدية من العملة الوطنية مهيأة للطبع ليتم احالتهما على التحقيق حيث امر وكيل الجمهورية بايداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما .

محمد بن ترار