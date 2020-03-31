سيدة تضع مولودتها بالحجر في مركب الأندلسيات بوهران وتسميها أندلسية

حولت نهار أمس سيدة موجودة في مركز الحجر الصحي بالاندنوسيات بوهران الى مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب اين خضعت الى عملية توليد عادية انجبت خلالها بنتا اطلق عليها أسم “اندلسية ” تيمنا بمركز الحجر الذي توجد فيه رفقة زووجها المنحدران من عائلة غرسيف والتي أصولها ولاية خنشلة منذ 25 مارس الماضي رفقة 648 مسافرا الذين جاءو على متن الباخرة طاسيلي 2، هذا وقد احتفلت إدارة مركب الاندلوسيات والمقمين مع العائلة التي انجبت الطفلة وأقامت على شرفهم وليمة مدعمة بالطمينة التي تنجز في هذه المناسبة.



من جهتها اشار الطاقم الطبي الذي اشرف على توليد السيدة انها في صحة جيدة ولم تظهر عليها اية مضاعفات ولاعلامات تنبئ باصابتها بفيروس كرونا.



محمد بن ترار

