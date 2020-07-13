سيتم مراعاة كافة توصيات الوقاية من فيروس كورونا خلال الدخول الجامعي القادم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان الاثنين أنه سيتم مراعاة كافة الاحتياطات والتوصيات الوقائية من وباء فيروس كورنا خلال الدخول الجامعي القادم الذي سيكون تدريجيا بداية من 23 اوت القادم كما تعهد بحل ملف تقاعد الأساتذة الباحثين بالتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعين بما يسمح بتحسين التأطير الجامعي واستقطاب كفاءات جديدة

وقال الوزير في تصريح للصحافة خلال لقائه مع النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين ونقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعين بغرض التشاور حول معالم انهاء السنة الجامعية الحالية ورسم معالم الدخول الجامعي القادم انه سيتم الأخذ بكافة الاحتياطات والتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خلال الدخول الجامعي القادم والذي سيكون تدريجيا بداية من 23 أوت القادم , مؤكدا ان هذه الإجراءات الوقائية ستطبق سواء من الناحية العلمية الخدماتية والبيداغوجية سواء بالجامعات او الاقامات .

وذكر الوزير ان استئناف النشاطات البيداغوجية سينبق عنها برتكول خاص وكذا برتكول مميز لطلبة العلوم الطبية يستند الى خصوصية هذا التكوين , كما اكد الوزير أن استراتجية النهوض وتطوير الجامعة تستهدف التحسين المتواصل لنوعية التكوين والبحث وتحسين مرئية الجامعية الجزائرية وتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية والمجتمعية وهو مايتطلب تجديد أساليب العمل واعتماد مقاربات تشاركية في اطار حوكمة جامعية ترتكز على الشفافية بما يتماشى و التحولات التي يعرفها مجتمعنا والتجديد والابتكار الذي يعرفه العالم

باية ع