سيال …التحويل التكنولوجي احد الشروط المنظمة في تجديد العقد

اكد وزير الموارد المائية السيد ارزقي براقي بانه سيتم اعادة النظر في جوهر العقد المنظم لعمل شركة سواز الفرنسية المختصة في البيئة والتي تعمل على تقديم الخبرة لشركة سيال في مجال تزويد مواطني العاصمة بالمياه و سيتم مع اعادة النظر هذه ، ارسال شروط جديدة منها التحويل التكنولوجي .

كلام الوزير جاء في حصة بثتها قناة تلفزيونية خاصة تحدث فيها عن مشاكل تزويد بعض الاحياء بالمياه .

وللعلم فان شركة سيال هي شركة جزائرية يحوز فيها كل من الجزائرية للمياه وديوان اونى للتطهير على اسهم بدرجات متفاوتة وفق المعلومات الواردة في موقع الشركة على الانترنت.