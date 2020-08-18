سويس الجزائر لمعالجة المياه تتبرع ب6.5 مليون دينار لمكافحة كورونا

تسلم الهلال الأحمر الجزائري هبة مالية من مؤسسة سويس الجزائر المختصة في معالجة المياه و هذا في اطار المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

و في تصريح للصحافة, خلال حفل التوقيع على هذه الهبة, أكدت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن هذه الهبة المقدرة ب 6,5 مليون دج ستوجه لشراء جهاز سكانير لفائدة أحد مستشفيات الوطن و الذي تتراوح قيمته ما بين 20 الى 30 مليون دج ; في هذا الصدد, أوضحت بن حبيلس أن الأمر يتعلق بمستشفى بطاقة 240 سرير لكنه لا يتوفر سوى على جهاز التخطيط الكهربائي للقلب ( أو سي جي) حيث تم تزويده بجهاز ثان كما نعمل حاليا على دعوة المحسنين لتزويد مصلحة هذا المستشفى الخاصة ب كوفيد-19 يجهاز سكانير من خلال جمع اجمالي المبلغ الذي يسمح باقتنائه و لدى اشارتها الى أن هذا الجهاز سيسمح للفئة المحرومة على مستوى الولاية باللجوء الى الفحص بالسكانير كونهم لا يستطيعون دفع ثمنه الباهض فقد أوضحت بن حبيلس أن عمل سويس-الجزائر يؤكد المصداقية التي يتمتع بها الهلال الأحمر الجزائري لدى المؤسسات الوطنية و الأجنبية العديدة التي تقترح تقديم مساعداتها للهلال بكل شفافية

و من جهته, أكد المدير العام لسويس-الجزائر علي نويوة قائلا ان مؤسسته تريد ان تكون طرفا فاعلا في الجهود الوطنية الرامية الى مكافحة فيروس كورونا لهذا ساهمنا في تجهيز مستشفى حتى يستفيد عدد أكبر من الاشخاص من هذه الهبة مذكرا بأن هذه المؤسسة متواجدة منذ سنوات خلت بالجزائر و من بين نشاطتها مشروع تحلية المياه بالحامة. كما أضاف أنه ” نظرا لتعقد الأزمة الصحية الحالية تعمل المؤسسة على الحفاظ على أكبر نسبة من المياه لسكان العاصمة من خلال تزويدها بنسبة 25 بالمئة بهذه المادة

ب.ع