سونلغاز: تقدير الفواتير آليا وفق معدل استهلاك كل زبون

طمأنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، بأن كل التدابير الاستثنائية المتخذة مؤخرا للوقاية من انتشار جائحة كورونا، تدخل ضمن مساعيها في الحفاظ على صحة وسلامة الأعوان والزبائن.

وذكرت الشركة في بيان لها زبائنها عبر كامل التراب الوطني بالتزامها بتعهداتها بضمان النوعية والإستمرارية في توزيع الطاقة، وتعليق عمليات رصد العدادات وتوزيع الفواتير وهذا للحد من تحركات أعوانها حفاظا على سلامة الجميع طيلة مدة الحجر.

وأكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أنها اتخذت التدابير اللازمة من أجل احترام رزنامة الفوترة الدورية لتفادي تراكم الإستهلاك وضمان استفادة الزبائن من مختلف مستويات التعريفات، إذ يتم تقدير الفواتير آليا ووفق معدل استهلاك كل زبون.

ودعت سونلغاز زبائنها الراغبين في الاطلاع على فواتيرهم لزيارة الموقع الخاص بالشركة www.sadeg.dz الذي يمكن من خلاله القيام بتسديد الفواتير إلكترونيا.

كما يمكن للزبائن التعرف على المبلغ الإجمالي لديونهم آليا عبر مركز الإتصال الوطني على الرقم 3303 الذي يبقى في الخدمة على مدار الساعة للإجابة عن مختلف الانشغالات اليومية لكل الزبائن عبر كامل التراب الوطني .

وانتهزت سونلغاز الفرصة لتهنئة كافة الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، رافعين اكف التضرع للعلي القدير أن يرفع عنا البلاء والوباء.