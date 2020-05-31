سونطراك تستحوذ على 51 بالمائة من “ميدغاز”

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، في بيان لها، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على 19.10 بالمائة، من الأسهم المملوكة للشركة القابضة الإسبانية “سيبسا” في شركة المساهمة “ميدغاز”.

وأفاد بيان الشركة، أنه مع إتمام هذه العملية الدولية المهمة، ارتفعت حصة سونطراك بنسبة 8.04 بالمائة، أي من 42.96 بالمائة إلى 51 بالمائة، ما يجعلها مساهما رئيسا في ميدغاز، التي تدير وتستغل خط أنبوب الغاز البحري، الذي يربط الجزائر مباشرة، من محطة الضغط الواقعة في بني صاف، إلى إسبانيا في محطة الوصول الواقعة في ألميريا.

كما أكد ذات البيان، أنه مع إتمام هذه الصفقة، تصبح سوناطراك مساهما بنسبة 51 بالمائة، في رأس المال الجديد لشركة المساهمة ميدغاز، مع شريكها التاريخي ناتورجي بنسبة 49 بالمائة، مما سيعزز مكانتها كمورد رئيسي، وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في أوروبا، لاسيما إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، من خلال الأنبوب الغازي ميدغاز.

ويقدر قطر الأنبوب البحري، الذي يربط الجزائر باسبانيا، بـ24 بوصة، وطوله 210 كم، مع قدرة نقل سنوية تبلغ 2.8 مليار متر مكعب، والتي ستتم زيادتها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 2.10 مليار متر مكعب، بإضافة ضاغط رابع في محطة الضغط بني صاف بالجزائر، حسبما أشار له المصدر ذاته.

مريم خميسة