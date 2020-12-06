سونطراك تتبرع ب800 مليون دينار لمكافحة كورونا

منحت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تبرعات بقيمة 800 مليون دينار من اجل مكافحة انتشار كوفيد-19 في الجزائر وذلك منذ بداية انتشار الوباء في الجزائر شهر مارس الماضي

و قد تم تقديم هذه التبرعات لمختلف الهياكل الصحية عبر جميع أنحاء البلاد لا سيما في شكل معدات طبية لصالح معهد باستور في الجزائر والصيدلية المركزية للمستشفيات وكذا المستشفيات. بالإضافة إلى ذلك تبرع عمال سوناطراك بمبلغ 530 مليون دينار وهي تبرعات مدفوعة لحساب التضامن المخصص لتلقي تبرعات وهبات دعم المجهود الوطني لمكافحة وباء كوفيد-19. كما قام المجمع العمومي بتزويد العديد من ولايات البلاد وخاصة في الجنوب بما يناهز 400000 كمامة وقاية وما يقرب من 5500 لتر من المحلول الكحولي وكميات كبيرة من المطهرات بمبلغ يزيد عن 44 مليون دينار

في ذات السياق مول المجمع العمومي عملية اقتناء الصيدلية المركزية للمستشفيات لمعدات طبية بمبلغ يزيد عن 114 مليون دينار. و في اطار برنامجها لمكافحة انتشار الوباء ساعدت سوناطراك أيضا مخابر جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في الجزائر العاصمة للحصول على منتجات تستخدم في صناعة المنتجات المطهرة

باية ع